12 февраля, 11:00
Дает ли серое удостоверение право на бесплатный проезд
В Украине родственники погибшего военнослужащего могут получить различные льготы и скидки. Однако для этого украинцам следует продемонстрировать определенный документ.
Предоставляет ли серое удостоверение льготу на бесплатный проезд
В частности серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий., передает 24 канал со ссылкой на "Юридическую сотню" в Facebook.
Смотрите также Серое и черное удостоверение: в чем разница между документами и какие льготы они предоставляют
Так этот документ предоставляет немалое количество льгот:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
- ежегодная разовая денежная помощь.
Обратите внимание! В то же время льгота на бесплатный проезд по таким условиям не предусматривается. Однако ее получают те лица, имеющие черное удостоверение.