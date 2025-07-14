Не Словакия или Венгрия – еще одна страна может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России
- Словакия может поддержать новый пакет санкций ЕС против России, однако еще одна страна возражает против предложения Еврокомиссии о ценовом потолке на экспорт российской энергии.
- Ценовой потолок должен быть установлен на уровне 15% от рыночной цены.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что уже во вторник его страна сможет поддержать новый пакет санкций ЕС против России. Это произойдет при условии, если ЕС сможет смягчить последствия предложенного запрета на импорт российского газа.
Еще одна страна может блокировать новые санкции против Кремля
Фицо заявил, что хочет решить проблему, поскольку напряжение растет со всех сторон, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Однако заявилось новое препятствие. Речь идет о стране под названием Мальта.
Во время встречи Комитета постоянных представителей в воскресенье страна выразила возражения против предложения Еврокомиссии установить ценовой потолок на экспорт российской энергии на уровне 15 процентов от рыночной цены. Цена вычисляется по среднему показателю за три месяца.
Обратите внимание! Эту информацию сообщил один из дипломатов ЕС.
Что известно о согласовании 18-го пакета санкций?
СМИ сообщали, что Европейский союз, вероятно, близок к согласованию 18-го пакета санкций. Он будет касаться преимущественно российских банков и российского энергетического сектора. В частности, ЕС планирует расширить экспортные запреты и контроль, а также усилить меры по противодействию обходу санкций. Более того, Евросоюз также планирует запрет на транзакции, связанные с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2".