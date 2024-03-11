До 200 тысяч гривен: украинским военным могут поднять "боевые" выплаты

Украинским военнослужащим могут удвоить денежные выплаты. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.

Удвоят ли выплаты военным

По словам Руслана Горбенко, появилось много пожеланий от бойцов, чтобы получать за боевые выходы вдвое большие выплаты. По мнению нардепа, это более чем возможно.

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Руслан Горбенко Заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Это можно сделать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать.

Однако, он заметил, что госбюджет не резиновый. Поэтому найти средства в нем на повышение выплат, по мнению нардепа, возможно только в результате увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать. То есть, так называемых, отказников.

Каким образом хотят увеличить "боевые"

Таким образом, Руслан Горбенко рассказал, что есть военные, которые воюют в кавычках. Речь идет о тех, кто самовольно покидает часть. Поэтому, командиры не имеют возможности заставить таких граждан выполнять приказ, а взамен могут только написать отчет, после чего такого человека только накажут "на зарплату".

Максимум, что командир может сделать в этой ситуации – просто снять зарплату. А государство же рассчитывало на человека,

– объяснил нардеп.

По мнению Горбенко, держать таких лиц в рядах ВСУ – нет смысла. Зато лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, которые хотят воевать и защищать страну.