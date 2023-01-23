Новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать "сюр" (юг), может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара США. Сначала она будет работать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

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Когда появится новая валюта

В ближайшее время будет начато изучение параметров, необходимых для общей валюты, включающей все от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков. Первоначально будет создан двусторонний проект для Бразилии и Аргентины. К инициативе будет предложено приобщиться также другим странам.

Это было бы исследование механизмов торговой интеграции. Я не хочу создавать ошибочные ожидания – это первый шаг на длинном пути, который должен пройти Латинская Америка

– сказал министр экономики Аргентины Серхио Масса.

По оценкам FT, валютный союз, охвативший бы всю Латинскую Америку, составлял бы около 5 процентов мирового ВВП. Крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14 процентов мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Другие валютные блоки включают франк, используемый некоторыми африканскими странами и привязанный к евро и восточно-карибский доллар. Однако они охватывают гораздо меньшую часть мирового экономического производства.

Сколько времени понадобится на разработку и внедрение валюты

По всей вероятности, для реализации проекта понадобится много лет. Серхио Масса отмечает, что Европе понадобилось 35 лет, чтобы создать евро.

Ожидается, что официальное объявление будет сделано во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы в Аргентину, который начнется в воскресенье вечером.

Бразилия и Аргентина обсуждали общую валюту в последние несколько лет, но переговоры провалились из-за оппозиции центрального банка Бразилии по этой идее, сказал один чиновник, близкий к дискуссиям. Теперь, когда обеими странами руководят левые лидеры, есть большая политическая поддержка.

Привлекательность новой общей валюты наиболее очевидна Аргентине, где годовая инфляция приближается к 100 процентам, поскольку центральный банк печатает деньги для финансирования расходов. Согласно данным центрального банка, в течение первых трех лет президентства Альберто Фернандеса количество денег в государственном обращении выросло вчетверо, а купюра в песо крупнейшего номинала стоит менее 3 долларов по широко используемому параллельному обменному курсу.