Без военного билета: где в Украине планируют бронировать по-новому

Из-за дефицита кадров украинские депутаты предлагают упростить механизм бронирования. В основе нового законопроекта - бронирование на оборонных заводах без военного билета.

Где и как будут бронировать по-новому

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагают дополнить новой частью, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

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Согласно ей, критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса получат право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военный билет и/или он не стоит на учете в ТЦК.

Испытание при приеме на работу на оборонных предприятиях не может превышать 45 календарных дней. Именно на этот период на работу могут взять военнообязанных работников:

у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;

и/или он не состоит на воинском учете;

и/или не уточнил персональные данные;

и/или находится в розыске, кроме случаев нарушения статьи 336 (Уклонение от призыва) и статьи 337 (уклонение от воинского учета или учебных сборов) Уголовного кодекса Украины.

Если военнообязанный работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, допускается его увольнение и снятие брони от мобилизации.

Как объяснили необходимость нововведений

Как отмечается в пояснительной записке, производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют работы по разработке, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.

Во время бронирования критически важные предприятия сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании, говорится в документе.