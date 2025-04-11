Какую пенсию получают лица с инвалидностью 3 группы

С марта 2025 года для некоторых лиц состоялась индексация минимальных пенсий по инвалидности, однако речь идет только о тех лицах, для которых инвалидность наступила вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, об участниках боевых действий и инвалидах войны, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Вследствие аварии на ЧАЭС:

для 3 группы сумма установлена на уровне 6 078 гривен,

для 2 группы – 7 885 гривен,

а для 1 группы – 9 856 гривен.

Размеры пенсионной выплаты участникам боевых действий и инвалидам войны:

УБД – 5 528 гривен,

3 группа инвалидности – 9 478 гривен,

2 группа инвалидности – 13 822 гривен,

1 группа инвалидности – 16 847 гривен.

Обратите внимание! Как известно, для остальных лиц, которые получают пенсию по инвалидности 3 группы, пенсия сначала рассчитывается по возрасту, а потом ее делит пополам. Выплаты могут начислиться только в том случае, если стаж у человека составляет хотя бы 1 год.