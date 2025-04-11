Яку пенсію отримують особи з інвалідністю 3 групи

З березня 2025 року для деяких осіб відбулася індексація мінімальних пенсій по інвалідності, однак йдеться лише про тих осіб, для яких інвалідність настала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, про учасників бойових дій та інвалідів війни, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Внаслідок аварії на ЧАЕС:

для 3 групи сума встановлена на рівні 6 078 гривень,

для 2 групи – 7 885 гривень,

а для 1 групи – 9 856 гривень.

Розміри пенсійної виплати учасникам бойових дій та інвалідам війни:

УБД – 5 528 гривень,

3 група інвалідності – 9 478 гривень,

2 група інвалідності – 13 822 гривень,

1 група інвалідності – 16 847 гривень.

Зверніть увагу! Як відомо, для решти осіб, які отримують пенсію по інвалідності 3 групи, пенсія спочатку розраховується за віком, а потім її ділить навпіл. Виплати можуть нарахуватися лише у тому випадку, якщо стаж у людити становить хоча б 1 рік.