Счет на сотни миллиардов: The Economist подсчитал цену войны в Украине для Европы
- Европа должна потратить около 389 миллиардов долларов на поддержку Украины в войне с Россией до 2029 года.
- ЕС и Великобритания должны обеспечить 389 миллиардов долларов, если США не окажут поддержку.
США постепенно отмежевываются от участия в финансировании обороны Европы. Поэтому если война в Украине продолжится, именно европейским странам придется взять на себя главные расходы.
Сколько средств должна потратить Европа?
Это станет огромным вызовом для Европы. Ведь Украине нужно около 389 миллиардов долларов в 2026 – 2029 годах на оружие и финансовую поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.
По подсчетам британского издания, это почти вдвое больше той суммы, которую ЕС выделил с начала с февраля 2022 года – примерно 206 миллиардов долларов.
В то же время США предоставили около 133 миллиардов долларов с начала войны.
То есть без Соединенных Штатов расходы европейских союзников вырастут с 0,2% до 0,4% ВВП.
Издание отмечает, что бюджет Украины на оборону сейчас составляет около 65 миллиардов долларов в год. Еще 73 миллиарда долларов идут на все другие правительственные расходы.
Кроме того, Европе приходится оплачивать оружие, которое закупают в США для Украины.
Таким образом, вместе все потребности Украины на ближайшие четыре года составляют 389 миллиардов долларов.
Если США не будут оказывать поддержки, то ЕС должен обеспечить 328 миллиардов долларов;
Еще около 61 миллиардов долларов придется обеспечить Великобритании.
Даже в случае завершения войны финансирование понадобится и дальше - на восстановление запасов боеприпасов и поддержку армии,
– отмечает издание.
Откуда могут взять деньги?
Евросоюз уже 15 миллиардов долларов до 2027 года.
По прогнозам, МВФ предоставит еще 10 миллиардов долларов.
Другие партнеры, кроме США, вероятно, смогут предоставить по 2 миллиарда долларов ежегодно.
Также часть средств, по мнению аналитиков, можно привлечь через внутренние облигации
Однако этих средств не хватит для финансирования войны. Чтобы покрыть дефицит, придется искать другие источники. И сейчас есть 2 основные возможности:
Первая – бюджет ЕС, который, по плану Еврокомиссии, в течение 7 лет, начиная с 2028-го, может выделить Украине 117 миллиардов долларов.
Вторая – "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов.
Однако против кредита активно выступает Бельгия, которая хранит у себя основную сумму российских средств. Она опасается, что гарантии ЕС недостаточны, и использование активов Кремля угрожает ее финансовой безопасности.
Поэтому вопрос финансирования Украины остается большим вызовом для Европы.
Важно! Напомним на последнем саммите лидеров ЕС в Брюсселе Именно Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" из российских средств в сумме 140 миллиардов евро, Financial Times. В результате решение отложили до декабря.
Какова цена войны для Украины?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что только один год войны с Россией обходится Украине в около 120 миллиардов долларов. По его словам, сейчас государство имеет только половину необходимой суммы – примерно 60 миллиардов долларов, которые нужны для финансирования обороны в 2026 году.
Глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов уточнил, что ежедневно Украина тратит на войну около 172 миллионов долларов, или около 7 миллиардов гривен. Эти средства идут на обеспечение военных нужд, от боеприпасов до логистики.
В то же время, по словам председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы, Украина сейчас направляет 31% своего ВВП на оборону – это самый высокий показатель в мире. В эту сумму входят выплаты военным, закупка оружия и техники, боеприпасы, а также поддержка раненых бойцов и семей павших защитников.