Инфляция "не успевает" за ценами: в России активно растут цены на лекарства
- Цены на лекарства в России выросли вдвое за последние пять лет, превышая суммарную инфляцию.
- Рост цен на лекарства происходит на фоне укрепления рубля, а также повышение налоговой нагрузки в 2026 году может привести к закрытию аптек.
Москва активно способствует обогащению фармацевтического бизнеса. Финансовое бремя же перекладывается на население.
Что происходит с ценами на лекарства в России?
В частности ключевым драйвером роста сферы в 2025 году стали государственные закупки, чей объем вырос на 22,7%, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Пример: бюджетные деньги позволили совладельцу компании "Промомед" Петру Белому стать миллиардером. Он уже пятый человек в России, накопивший состояние на фармацевтике. Ранее этого статуса достигли:
- Виктор Харитонов;
- Егор Кульков;
- Алексей Репик;
- Викрам Пуния.
Фармацевтическое процветание происходит на фоне стремительного роста цен для населения,
– объяснили в разведке.
Только за последние пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в стране выросла вдвое – с 207 до 416 рублей (хотя отдельные лекарственные средства подорожали еще резче, например, "Корвалол" – в 2,3 раза). А это превышает суммарный показатель инфляции за этот период – 52,55%.
Обратите внимание! Рост цен продолжился в 2025 году. За период с января по ноябрь лекарства подорожали примерно на 8%.
При этом подорожание происходит на фоне укрепления рубля почти на 40% к основным валютам. Это должно было бы снизить цену импортного сырья и себестоимость.
Даже доминирование "дженериков", которые сейчас занимают до 62% рынка, не облегчает ситуацию,
– отметили в сообщении.
Фармацевты оценивают эффективность значительной части этих препаратов как низкую.
Интересно! В то же время простые россияне все чаще избегают государственной медицины. В 2006 году государственные клиники посещали 52% населения, а в 2025 году – 41%.
Как ситуация с лекарствами повлияет на россиян?
В то же время стратегия развития здравоохранения предусматривает: к 2030 году 90% лекарств для системы здравоохранения должны производиться в России полным циклом. А доля местных препаратов в перечне жизненно необходимых должна увеличиться до 90%.
Но на самом деле обстоятельства сейчас таковы:
- по меньшей мере 28 иностранных фармкомпаний полностью покинули рынок;
- ассортимент импортных лекарств сократился.
Однако по состоянию на октябрь 2025 года эти лекарства все еще обеспечивали 51% продаж в денежном выражении и 34% – в физическом.
Однако следует напомнить: дополнительный удар по доступности лекарств может нанести повышение налоговой нагрузки с 1 января 2026 года.
Власть рискует спровоцировать волну банкротств и массовое закрытие аптек, особенно в малых населенных пунктах и отдаленных районах, где они часто являются единственной точкой доступа к медикаментам,
– предупредили в СВР Украины.
Также влияние будет иметь исключение 20 препаратов из перечня жизненно необходимых. Причина – прекращение их поставок.
Заметьте! Кремль создает комфортные условия для обогащения узкого круга фармацевтических олигархов, а население должно платить все больше – как деньгами, так и собственным здоровьем.
Что еще следует знать о ситуации с лекарствами?
Цены на лекарства в России действительно растут. В частности популярные медицинские средства изменились в цене минимум на 10%, а в среднем – выросли на 13%. Об этом сообщили в российской аналитической компании DSM Group.
По инфляции: в январе – августе она составила 3,95%. А рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза.
Что известно о медицинской отрасли России?
- В стране-агрессоре есть проблемы с выплатой средств медикам. Зарплаты начинающих сортировщиков в России почти вдвое превысили зарплаты российских врачей.
- Стране не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи среднего медицинского персонала. Критическая ситуация наблюдается в сельских районах.