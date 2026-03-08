Детали собрал 24 Канал. Сразу добавим, что в СМИ и соцсети преимущественно попадают наиболее возмутительные предложения.

Сколько стоит букет к 8 Марта в Украине?

Корреспонденты 24 Канала в Киеве видели небольшие композиции из мимозы возле одной из центральных станций метро по 600 гривен. За тюльпаны просят преимущественно от 60 гривен. Цветы в горшках – крокусы, примулы и гиацинты – стоят до 200–250 гривен. Конечно, чем дальше от центра или мест "на бою", тем дешевле обойдется подарок. Цены на крупных рынках ниже, а выбор больше.

Журналисты Новини.LIVE в Киеве заметили букеты за 6 тысяч гривен. Такие цены в подземном переходе столицы возле станции метро "Площадь Украинских Героев", то есть в самом центре столицы неподалеку Крещатика.

В Одессе за 25 ирисов просят 800 гривен, пишет "Думская". Мимозу продают на вес – 150 гривен за 100 граммов. Тюльпаны стоят от 40 до 70 гривен. Не на улице, а в павильоне за розы и эустомы придется выложить до 150 гривен за штуку, тюльпаны до 60 гривен.

Продавщицы говорят, что цены особо не изменились и примерно такие же, как и были на Валентина. Но больше всего покупателей будет именно на праздник.

Во Львове на рынке "Шувар" букет тюльпанов обойдется в 200 гривен. Один цветок выйдет в 30 гривен, в горшке – 150 гривен.

Почему цветы к 8 Марта такие дорогие?

Как объяснили журналисты "Киев24", виноваты колебания курса гривны к доллару, ведь цветы импортные. Свою лепту внес и праздничный спрос, поэтому цветы подорожали почти на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Тюльпаны на цветочной ярмарке стоят 70 гривен. В дорогом цветочном магазине за один тюльпан придется выложить более 100 гривен, а за розы – от 180. Тем временем подземные переходы держатся посередине (75–80 гривен за тюльпан),

– рассказали в СМИ.

А 8 Марта – действительно праздник?

Международный женский день, который отмечают в этот день в мире, не является выдумкой СССР, как часто это подают. И это не "день дарения сковородки" или "тюльпанов в целлофане", как можно услышать. И тем более не "праздник весны и красоты". Это день борьбы за права женщин, которые, например, до сих пор страдают от гендерно обусловленного насилия.