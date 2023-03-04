Более дорогие овощи и обвал цен на яйца: что ждет украинцев весной

Несмотря на рост цен в начале 2023 года в связи с новогодними праздниками, в феврале ряд продуктов все же подешевел. Более того, эксперты убеждены, что тенденция продолжится и в марте. Повлияет ли на ценообразование начало посевной и как сказались на предложении импорта землетрясения в Турции, рассказываем дальше.

Землетрясения в Турции и нарушения логистики

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу отмечает, что в целом дефицит овощей в Украине не может возникнуть из-за землетрясений в Турции, поскольку это не единственный экспортер продукции, есть также и страны ЕС.

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Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Однако нужно заметить, что поставки несколько изменились, логистика трансформировалась. Так что определенных категорий продуктов поступает меньше, на что всегда реагирует рынок. Главный экспортер имеет некоторые проблемы с логистикой из-за землетрясений и временно есть изменения или переломы. Это как если вы остановили машину, она простаивает какой-то период времени и когда вы ее отпускаете – это не значит, что она одновременно изменит ситуацию на рынке, приедет и выгрузит ящик огурцов или помидоров.

Он добавляет, что за этот промежуток времени оказывает существенное влияние на рынок, а между спросом и предложением возникает дисбаланс, что заставляет цену либо подняться, либо снизиться. Также аналитик добавляет, что на рост цены повлиял и сезонный фактор.

Что касается того, как изменится ситуация в будущем, все будет зависеть от погоды. Я думаю, что где-то в середине или во второй половине марта, если температура будет плюсовой, цены начнут уменьшаться и будем переходить на сезонный характер выращивания этой продукции,

– прогнозирует он.

Что происходит сейчас с ценой овощей

Максим Гопка рассказывает, что средняя цена обычных огурцов составляет 144 гривны, в то время как в январе она была на уровне 75–78 гривен. То есть цена выросла почти в два раза.

Однако он объясняет, что на ценообразование этой категории продукта повлияли не только землетрясения в Турции и нарушение логистики, но также и уменьшение объемов собственной продукции на внутреннем рынке.

Внутренний производитель то максимальное количество товара, которое мог, уже отправил на внутренний рынок. Мы как всегда сезонно в конце зимы – в первые недели весны еще держимся на импортных товарах, но большая часть экспорта была из Турции,

– объясняет аналитик.

Цена мяса снизилась

Огурцы в среднем подорожали на 75–80%. Что касается томатов, то сейчас цена около 112 гривен за килограмм против 84 гривен в январе.

Ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии 24 Каналу рассказывает, что в феврале 2023 сохранялась тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. При этом курятина подорожала, свинина подешевела, цены на говядину остались почти на том же уровне.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Мониторинг розничных цен в продуктовых супермаркетах в конце февраля свидетельствует, что наибольшие изменения в феврале по сравнению с январем 2023 года претерпели розничные цены на курятину – куриное бедро, голень и филе.

Средняя розничная цена на свинину грудинку в феврале уменьшилась на 2,3% по сравнению с январем и составила 170,29 гривны за килограмм.

в феврале уменьшилась на 2,3% по сравнению с январем и составила 170,29 гривны за килограмм. Розничные цены на свинину лопатку за месяц снизились на 5,6% и составляли 153,15 гривны за килограмм.

за месяц снизились на 5,6% и составляли 153,15 гривны за килограмм. Розничная цена свиного ошейка уменьшилась на 3% и составила 191,38 гривны за килограмм. Розничная цена на сало соленое в феврале 2023 года осталось на уровне января месяца и составило 270,20 гривны за килограмм.

уменьшилась на 3% и составила 191,38 гривны за килограмм. Розничная соленое в феврале 2023 года осталось на уровне января месяца и составило 270,20 гривны за килограмм. Розничные цены на говядину – гуляш и ребра – не претерпели значительных изменений по сравнению с январем 2023 года. Они уменьшились на 0,8–1,3% по сравнению с предыдущим месяцем этого года.

Существующая ценовая ситуация мясного рынка обусловлена несколькими аспектами

Во-первых, подорожание курятины обусловлено как особенностями производственного цикла, ведь в январе-феврале предприятия наращивают поголовье цыплят-бройлеров для выращивания, а в марте уже происходит забой выращенного молодняка, так и повышением стоимости электроэнергии.

Во-вторых, розничные цены на свинину на конец 2022 года достигли своей самой высокой отметки. Рост цен на различные виды свинины в 2022 году достигал 36–63,3%. Поэтому в феврале 2023 отмечается снижение розничных цен на свинину. Кроме того, оно вызвано завершением праздников и началом Великого поста.

Цены на говядину и дальше будут стабильными. В марте розничные цены на основные виды мяса останутся на уровне февраля этого года,

– резюмирует Копытец.

Максим Гопка также отмечает, что цена свинины до начала апреля будет держаться на одном уровне, или даже сократится.

Ситуация с ценами на яйца

В настоящее время средняя цена яиц в магазинах составляет около 74 гривен за десяток. Согласно данным "Минфина" за:

яйца куриные "Квочка" (десяток) придется отдать 74,20 по состоянию на 3 марта;

яйца куриные "Ясенсвит" (десяток) – 74,16 гривны.

Подешевеют ли яйца

С начала полномасштабного вторжения стоимость яиц выросла почти вдвое – с 33,4 гривны в феврале до 63,3 гривны в ноябре этого года. Главная причина: сокращение поголовья кур и проблемі с электроснабжением.

Аналитик УКАБ Светлана Литвин считает, что цена яиц может снизиться на 10–15% в начале апреля, после Пасхи удешевление будет составлять 35–40%.

Все из-за увеличения предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды и уменьшения спроса населения после Пасхальных праздников.

Светлана Литвин Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Поэтому в тот период можно ожидать цену на 35–40% ниже текущей цены.

Как изменились цены с начала 2023 года

Хлеб и крупы

В Институте аграрной экономики отмечают, что цена круп и хлеба – стабильная. Наибольшее удешевление – на 8% – испытала гречка: с 74,69 гривны за килограмм до 68,87 гривны за килограмм. Пшеничные крупы подешевели на 4,3% – с 18,77 гривны до 17,96 гривны за килограмм. Манные крупы упали в цене на 3,4%, а ячные – на 1,3%.

Незначительное подорожание претерпели пшено (+0,4%) и рис (+0,5%). Продукция хлебопекарной отрасли незначительно подорожала. Цена на хлеб пшеничный из муки первого сорта выросла почти на 3% – с 40,94 гривны за килограмм до 41,12 гривны за килограмм, высшего сорта – на 0,4%, батон подорожал на 1,6%. Ржаной хлеб незначительно подешевел (-0,4%).

Фрукты

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в марте 2023 года ценовая ситуация на крупы будет стабильной, но дальнейшего удешевления не будет. Обострение энергетического кризиса в стране продолжит негативное влияние на ценовую динамику хлеба и хлебных изделий. В марте хлеб может еще немного подорожать – на 1–3%.

Цена на яблоки 24 февраля этого года составила 16,16 гривны за килограмм. Достаточно высокими остаются цены на мандарины (74,26 гривны за килограмм), апельсины (55,90 гривны за килограмм), лимоны (69,80 гривны за килограмм) и бананы (69,87 гривны за килограмм), которые являются объективно-необходимым импортом.

Цена борщового набора

К концу марта 2023 под влиянием сезонного фактора ожидается рост цен на плодовые до 10–15%, а во время Великого поста – повышение спроса на плодоовощные.

Цены на овощи борщового набора составили: капуста белокочанная 16,75 гривны за килограмм, свекла 11,64 гривны за килограмм и картофель 10,17 гривны за килограмм. Достаточно высока цена на лук репчатый – 50,08 гривны за килограмм, а также на морковь – 35,55 гривны за килограмм.

Максим Гопка говорит, что на подорожание лука повлиял ряд причин. Одна из основных – уменьшилось производство в результате оккупации территорий, поскольку в Херсонской области выращивалась львиная доля всех овощей.

Пока ситуация с ценой на лук стабилизируется и я считаю, что где-то в середине марта цены стабилизируются. Средняя цена лука составляет 51 гривну за килограмм против 37–39 гривен в прошлом месяце,

– заключает он.

Повлияет ли посевная на цены

До конца марта 2023 прогнозируется рост цен на овощные – до 10–20%.

Ученый Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу отмечает, что по результатам осенней посевной кампании под урожай 2023 года засеяно 4,8 миллиона гектаров озимых зерновых. Этот показатель на 26% ниже прошлогодних объемов на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов озимых на всей территории Украины.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики С учетом площадей, засеянных озимыми, и перспектив сева ярового клина, ожидается, что общая посевная площадь под зерновыми культурами под урожай 2023 будут приближаться к показателям предыдущего года при некотором изменении структуры посевов. Начало посевной кампании существенно на текущее ценообразование не повлияет.