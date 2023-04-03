В комментарии 24 Каналу Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, рассказал, что украинцам не стоит ожидать повышения цен в апреле, ведь для этого нет никаких причин. Цена может даже еще больше упасть.

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Чего ждать в апреле

По словам эксперта, потенциал для дальнейшего снижения будет сохраняться. Поэтому цена на горючее может в течение недели – две недели упасть еще на две гривны.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы хорошо подготовились к эмбарго на российские нефтепродукты, стартовавшему с 5 февраля. И накануне сезона посевной у нас нет проблем с горючим.

Почему цена начала резко снижаться:

Первый фактор – это огромные запасы горючего. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенное январь и февраль 2022 года.

– это огромные запасы горючего. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенное январь и февраль 2022 года. Второй фактор – это то, что цена на нефть и нефтепродукты в мире за последние несколько месяцев упала почти на 15%.

Цены на топливо в последний день марта

По состоянию на 31 марта средние цены на горючее по Украине снова упали:

Бензин А-95 – 47,01 гривны,

47,01 гривны, Бензин А-92 – 46,14 гривны,

Дизельное топливо – 47,22 гривны,

Автогаз – 21,72 гривны.

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Только 20 марта цена на бензин А-95 составила 47,3 гривны, дизтопливо – 48,12 гривны, а автогаз – 22,24 гривны.