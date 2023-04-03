У коментарі Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", розповів, що українцям не варто очікувати підвищення цін у квітні, адже для цього немає жодних причин. Ціна може навіть ще більше впасти.
Читайте також Вищі пенсії, нові тарифи та інші правила для виїзду чоловіків за кордон: що зміниться з 1 квітня
Чого чекати у квітні
За словами експерта, потенціал для подальшого зниження зберігатиметься. Тому ціна на пальне може впродовж тижня – двох впасти ще на дві гривні.
Чому ціна почала різко знижуватися:
- Перший фактор – це величезні запаси пального. Зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року.
- Другий фактор – це те, що ціна на нафту та нафтопродукти у світі за останні декілька місяців впала майже на 15%.
Ціни на пальне в останній день березня
Станом на 31 березня середні ціни на пальне по Україні знову впали:
- Бензин А-95 – 47,01 гривні,
- Бензин А-92 – 46,14 гривні,
- Дизельне пальне – 47,22 гривні,
- Автогаз – 21,72 гривні.
Цікаво За автівку доведеться платити: яка сума податку
Лише 20 березня ціна на бензин А-95 становила 47,3 гривні, дизпальне – 48,12 гривні, а автогаз – 22,24 гривні.