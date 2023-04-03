У коментарі Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", розповів, що українцям не варто очікувати підвищення цін у квітні, адже для цього немає жодних причин. Ціна може навіть ще більше впасти.

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Чого чекати у квітні

За словами експерта, потенціал для подальшого зниження зберігатиметься. Тому ціна на пальне може впродовж тижня – двох впасти ще на дві гривні.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми добре підготувалися до ембарго на російські нафтопродукти, яке стартувало з 5 лютого. І напередодні сезону посівної у нас немає проблем із пальним.

Чому ціна почала різко знижуватися:

Перший фактор – це величезні запаси пального. Зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року.

– це величезні запаси пального. Зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року. Другий фактор – це те, що ціна на нафту та нафтопродукти у світі за останні декілька місяців впала майже на 15%.

Ціни на пальне в останній день березня

Станом на 31 березня середні ціни на пальне по Україні знову впали:

Бензин А-95 – 47,01 гривні,

47,01 гривні, Бензин А-92 – 46,14 гривні,

Дизельне пальне – 47,22 гривні,

Автогаз – 21,72 гривні.

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Лише 20 березня ціна на бензин А-95 становила 47,3 гривні, дизпальне – 48,12 гривні, а автогаз – 22,24 гривні.