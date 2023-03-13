Почему цены на топливо падают

Напоминаем, что цены на горючее еще с января падают. Такая тенденция объясняется тем, что украинские трейдеры активно поработали над созданием большого количества запасов. Кроме того, на рынке цены на нефть тоже падали.

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За прогнозами члена Экспертного совета Министерства энергетики Геннадия Рябцева, которыми он поделился с 24 Каналом, цены на нефтепродукты этой весной, вероятнее всего, останутся неизменными. То есть, цена бензина, дизтоплива и автомобильного газа не должна претерпеть резких изменений.

За неделю снизились, но не существенно

По данным Консалтинговой группы "А-95", на прошлой неделе с 3 по 10 марта цены на горючее хоть и снизились, однако все еще остаются в пределах.

Бензин в среднем упал в цене на 5 – 12 копеек за литр – до 47,38–49,23 гривны;

Дизельное топливо – на 47 копеек – до 48,96 гривны.

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Следовательно, больше всего подешевел бензин А-95 в сетях АЗС VST и Luxwen – до 42,90 гривны и 45,79 гривны соответственно. Дороже всего можно купить на АЗС "Авиас" – за 50 гривен.

На АЗС "Укрнафты" "просел" только дизель – на 1,50 гривны, до 47 гривен. А вот бензин А-95 и А-95+ удержались в цене.