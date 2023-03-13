Чому ціни на пальне падають

Нагадуємо, що ціни на пальне ще з січня падають. Таку тенденцію пояснюють тим, що українські трейдери активно попрацювали над створенням великої кількості запасів. Крім того, на ринку ціни на нафту теж падали.

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За прогнозами члена Експертної ради Міністерства енергетики Геннадія Рябцева, якими він поділився із 24 Каналом, ціни на нафтопродукти цієї весни найімовірніше залишаться незмінними. Тобто, ціна бензину, дизпалива та автомобільного газу не має зазнати різких змін.

За тиждень знизилися, але не суттєво

За даними Консалтингової групи "А-95", минулого тижня, з 3 по 10 березня, ціни на пальне хоч знизилися, однак все ще тримаються межі.

Бензин в середньому втратив в ціні 5 – 12 копійок за літр – до 47,38 – 49,23 гривні;

Дизельне пальне – 47 копійок, до 48,96 гривні.

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Відтак найбільше здешевшав бензину А-95 у мережах АЗС VST і Luxwen – до 42,90 гривні й 45,79 гривні відповідно. Найдорожче можна купити на АЗС "Авіас" – за 50 гривень.

На АЗС "Укрнафти" "просів" тільки дизель – на 1,50 гривні, до 47 гривень. А от бензин А-95 та А-95+ втрималися у ціні.