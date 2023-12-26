Будет ли дорожать горючее в 2024 году

В Инфляционном отчете НБУ за октябрь регулятор спрогнозировал, что цены на топливо в следующем году стабилизируются. Причиной этого станет то, что мировые цены на нефть будут постепенно снижаться. Впрочем, как рассказал 24 Каналу эксперт Геннадий Рябцев, к этому прогнозу нужно относиться осторожно.

Читайте также Может быть более 40, а при других обстоятельствах – 50: чего ждать от курса доллара в 2024 году

Рябцев добавляет, что трудно понять, на основе чего Нацбанк делает свои прогнозы, ведь единственным основанием, на которое они всегда обращают внимание, являются нефтяные котировки.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Причем все прогнозы строятся исключительно на ретроспективном поведении этих котировок. Но так оно не работает, поэтому к прогнозам Нацбанка относительно цен на нефтепродукты, мне кажется, стоит относиться чрезвычайно осторожно.

В то же время эксперт отмечает, что цены будут расти в новом году. Для этого есть по меньшей мере два основания:

Инфляция – она сохранится в следующем году, Девальвация – прогноз Национального банка свидетельствует, что гривна будет девальвировать.

Если говорить о нефтяных котировках, то оснований по поводу их существенного изменения нет. Поскольку спрос и предложение существенно не меняются,

– говорит Рябцев.

Если говорить о каких-то других факторах, которые могут повлиять, то спрос в Украине на нефтепродукты существенно не изменится, потому что рост объемов перевозок не ожидается, а оживление какого-либо экономического роста также не прогнозируется.

Любопытно! По словам Рябцева, повлиять на цены может изменение налоговой нагрузки, но оно возможно только с 1 июля следующего года.

На сколько может произойти подорожание

Цены на топливо в 2024 году могут подорожать по разным причинам. Это зависит от ситуативных ростов – может возникнуть определенная нехватка, например, заблокируют польские перевозчики пункты пропуска вдоль западной границы Украины.

Как отмечает Геннадий Рябцев, если к полякам присоединятся словаки, то украинцам не поздоровится еще больше.

Впрочем, он считает, что если кто-то говорит о росте в 2 гривны в течение следующего года, то этому верить не стоит.

Могу сказать, что будет повышение, но роста кризисного или существенного не ожидают. Для этого пока отсутствуют основания,

– объясняет эксперт.

Цены сейчас

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 20 декабря, бензин, дизтопливо и автогаз стоят:

А-95 премиум – 55,06 гривны за литр;

А-95 – 52,04 гривны за литр;

А-92 – 49,27 гривны за литр;

дизтопливо – 52,21 гривны за литр;

автогаз – 31,96 гривны за литр.

Заметим! Стоимость горючего немного подешевела, ведь больше недели назад общая стоимость была более чем на 1 гривну выше. А что касается автогаза, то цена упала существеннее – почти на 3 гривны.

Когда цены на горючее полезли вверх

Еще весной 2023 года цены на горючее были на довольно невысоком уровне по сравнению с нынешними показателями. К примеру, дизель был на уровне 46,6 гривны, а автогаз – 21,7 гривны. Бензин А-95 и А-92 колебались от 44 до 46 гривен за литр.

Еще раньше во время разговора с 24 Каналом Андрей Закревский объяснил, что повышение цен на горючее началось в июле, когда вернули довоенные налоги.

Обратите внимание! С 1 июля в Украине вернули НДС на нефтепродукты 20% и акцизы на бензин – до 213 евро за тысячу литров, на дизтопливо – до 139,5 евро за тысячу литров.

А уже в сентябре произошла блокировка движения на границе для украинских перевозчиков. Это повлияло на ситуацию с горючим.

Андрей Закревский Глава правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Если бы сейчас у нас была трубопроводная система на границе с Польшей, тогда проблем можно было избежать, ведь это позволило обходить очереди на границе. В то же время это и дешевле перекачивать горючее по трубам, чем простаивать бензовозами на границе.

Эксперт спрогнозировал, что цены на горючее будут расти и дальше. Это будет продолжаться, пока стоимость не приблизится к европейскому уровню.