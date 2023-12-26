Чи дорожчатиме пальне у 2024 році

В Інфляційному звіті НБУ за жовтень регулятор спрогнозував, що ціни на пальне наступного року стабілізуються. Причиною цього стане те, що світові ціни на нафту поступово знижуватимуться. Втім як розповів 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев, до цього прогнозу треба ставитися обережно.

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Рябцев додає, що важко розуміти на основі чого Нацбанк робить свої прогнози, адже єдиною підставою, на яку вони завжди звертають увагу є нафтові котирування.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Причому всі прогнози будуються виключно на ретроспективній поведінці цих самих котирувань. Але так воно не працює, тому до прогнозів Нацбанку щодо цін на нафтопродукти, як на мене, варто ставитися надзвичайно обережно.

Водночас експерт зауважує, що ціни будуть зростати у новому році. Для цього є щонайменше дві підстави:

Інфляція – вона збережеться в наступному році, Девальвація – прогноз Національного банку свідчить й про те, що гривня буде девальвувати.

Якщо казати про нафтові котирування, то підстав якихось щодо їхньої суттєвої зміни немає. Оскільки попит та пропонування суттєво не змінюються,

– каже Рябцев.

Якщо казати про якісь інші чинники, які можуть вплинути, то попит в Україні на нафтопродукти суттєво не зміниться, тому що зростання обсягів перевезень не очікується, а пожвавлення якогось економічного зростання також не прогнозується.

Цікаво! За словами Рябцева вплинути на ціни може змінення податкового навантаження, але воно можливо лише з 1 липня наступного року.

На скільки може відбутися здорожчання

Ціни на пальне у 2024 році можуть подорожчати з різних причин. Це залежатиме від ситуативних зростань – може виникнути певна нестача, наприклад, заблокують польські перевізники пункти пропуску вдовж західного кордону України.

Як зауважує Геннадій Рябцев, якщо до поляків приєднаються словаки, то це ще більше буде непереливки українцям.

Втім він вважає, що якщо хтось каже про зростання впродовж наступного року у 2 гривні, то у це не варто вірити.

Можу сказати, що буде підвищення, але зростання кризового чи суттєвого не очікують. Для цього поки відсутні підстави,

– пояснює експерт.

Ціни зараз

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 20 грудня, бензин, дизпальне та автогаз коштують:

А-95 преміум – 55,06 гривні за літр;

А-95 – 52,04 гривні за літр;

А-92 – 49,27 гривні за літр;

дизпаливо – 52,21 гривні за літр;

автогаз – 31,96 гривні за літр.

Зауважмо! Вартість пального дещо подешевшала, адже понад тиждень тому загальна вартість була на понад 1 гривню вища. А щодо автогазу, то ціна впала найсуттєвіше – на майже 3 гривні.

Коли ціни на пальне полізли вгору

Ще весною 2023 року ціни на пальне були на доволі невисокому рівні, порівняно з теперішніми показниками. Наприклад, дизель був на рівні 46,6 гривні, а автогаз – 21,7 гривні. Бензин А-95 та А-92 коливалися від 44 до 46 гривень за літр.

Ще раніше під час розмови з 24 Каналом Андрій Закревський пояснив, що підвищення цін на пальне почалося у липні, коли повернули довоєнні податки.розповів, що підвищення цін на пальне почалося у липні, саме тоді, коли повернулися довоєнні податки.

Зверніть увагу! З 1 липня в Україні повернули ПДВ на нафтопродукти 20% та акцизи на бензин – до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне – до 139,5 євро за тисячу літрів.

А вже у вересні відбулася блокада руху на кордоні для українських перевізників. Це вплинуло на ситуацію з пальним.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта і газ України" Якщо б зараз ми мали трубопровідну систему на кордоні з Польщею, тоді проблем можна було уникнути, адже це дозволило обходити черги на кордоні. Водночас це і дешевше перекачувати пальне трубами, аніж простоювати бензовозами на кордоні.

Експерт спрогнозував, що ціни на пальне ростимуть й надалі. Це триватиме поки вартість не наблизиться до європейського рівня.