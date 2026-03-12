От чего зависят тарифы на воду?

Однако правительство пытается сдерживать возможный рост тарифов на период военного положения. В частности, премьер-министр Юлия Свириденко в конце 2025 года заявила, что правительство обратилось по этому поводу к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кабмин попросил НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.

Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления,

– отметила Свириденко.

То есть чиновница призвала оставить стоимость водоснабжения для населения на уровне 2022 года. Однако здесь стоит учесть то, что НКРЕКП устанавливает тарифы не для всей Украины, а только для крупных городов, а вот для городов и поселков стоимость просчитывает городская власть.

Поэтому в разных регионах Украины уже давно фиксируют значительную разницу в стоимости коммунальных услуг. Больше всего различия заметны именно в сфере водоснабжения и водоотведения, где тарифы устанавливает или согласовывает регулятор с учетом расходов конкретных водоканалов. По данным мониторинга НКРЭКУ, в первом квартале 2025 года уровень оплаты услуг водоснабжения и водоотведения составил в среднем 88% от начисленной стоимости. При этом за водоснабжение потребители оплатили примерно 84% счетов, а за водоотвод – 95%.



Уровень оплаты за воду / Данные НКРЭКУ

Как следствие, из-за не 100%-ной оплаты растет и задолженность. Общий долг потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения по итогам первого квартала 2025 года достиг 12,85 миллиарда гривен, увеличившись за три месяца примерно на 0,8 миллиарда гривен. Наибольшая доля долгов приходится на население – 7,86 миллиарда гривен или 61% всех задолженностей. Остальное приходится на предприятия теплоснабжения, оптовых потребителей и другие организации.



Долги за воду по категориям / Данные НКРЭКУ

В структуре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод наибольшую долю расходов составляют электроэнергия и оплата труда работников коммунальных предприятий. По данным НКРЭКУ, в тарифе на водоснабжение примерно 35% приходится на электроэнергию, 32% – на заработную плату с отчислениями, а еще 33% – на другие расходы, среди которых ремонт сетей, реагенты для очистки воды и амортизация оборудования. В тарифе на водоотведение структура несколько иная: 41% составляет оплата труда, 34% – электроэнергия, и около 25% – другие расходы предприятий.



Структура расходов на услуги водоснабжения и водоотведения / Данные НКРЭКУ

Где вода самая дорогая?

Несмотря на попытки правительства сдерживать рост тарифов, реальная стоимость воды в разных городах существенно отличается. В небольших общинах она часто значительно выше, чем в крупных городах. В частности, первенство, согласно Коммунальному кабинету абонента, занимает Багачево Черкасской области – там стоимость метра кубического воды для населения сейчас 129,76 гривны. На втором месте Козелец (Черниговская область), где водоснабжение вместе с водоотводом достигает 123,60 гривны за кубометр. А замыкает тройку лидеров Заставна (Черновицкая область) – 111,42 гривны за кубометр.

Среди других населенных пунктов с высокими тарифами на воду можно выделить Новоднестровск – 110 гривен, Христиновку – там водоснабжение для населения стоит 108,6 гривен. Далее следует Острог – 99,72 гривны, Кицмань – 95,81 гривны, Канев – 94,02 гривны, Украинка – 89,78 гривны и Дубно – 76,74 гривны. Как видим, в некоторых из них суммарная стоимость водоснабжения и водоотведения превышает 90 гривен за кубометр, что почти в три раза больше, чем в крупных городах.

Из-за такой большой разницы люди часто обращают внимание на закон президента “О моратории на повышение цен на газ и тепло”, который блокирует повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги.

Однако этот закон действует только на коммунальные тарифы газоснабжения, электроэнергии и централизованного отопления. Содержание домов и водоснабжения не входит в этот "запрет", а потому коммунальные предприятия, которые не подчиняются НКРЕКП, имеют право поднимать ценник, в соответствии с расходами общины.

Где вода самая дешевая?

Зато в крупнейших городах страны тарифы традиционно ниже. Например, в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове общая стоимость водоснабжения и водоотведения колеблется примерно в пределах 25 – 35 гривен за кубометр. Это объясняется эффектом масштаба: крупные водоканалы имеют сотни тысяч или даже миллионы абонентов, поэтому расходы на содержание системы распределяются между большим количеством потребителей.

Почему разница между городами так велика?

Региональные различия можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Прежде всего это изношенность водопроводных сетей, которые во многих городах были построены еще в 1960 – 1980-х годах. Из-за этого значительные потери воды в трубопроводах, которые в некоторых городах превышают 30 – 40%, заставляют водоканалы закладывать дополнительные расходы в тариф.

Еще один важная деталь – стоимость электроэнергии, ведь водоснабжение является энергоемкой отраслью. Работа насосных станций, очистки воды и транспортировки стоков требуют значительных энергетических ресурсов. Кроме того, в малых общинах количество потребителей значительно меньше, чем в мегаполисах, поэтому расходы предприятий распределяются на меньшую базу плательщиков.

В результате вода для украинцев имеет разную цену – иногда в прямом смысле. И даже несмотря на попытки правительства сдерживать тарифы во время войны, для многих домохозяйств коммунальные платежки остаются ощутимым финансовым бременем.