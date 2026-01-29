Морозы не только в Украине: в одной из стран ЕС цены на свет "взлетят" из-за похолодания
- В Финляндии 30 января цена на электроэнергию вырастет до 42 центов за киловатт-час из-за похолодания.
- Погода будет очень холодной с температурами до -30 градусов, и слабый ветер уменьшит производство ветровой энергииї.
В пятницу, 30 января, морозы в Финляндии значительно усилятся. Биржевая электроэнергия 30 числа станет будет дороже, чем когда-либо в течение этой зимы.
Что происходит с ценами на свет в Европе?
Ночью цена будет держаться ниже 20 центов за киловатт-час, но во время утреннего пика потребления она резко возрастет, пишет Yle.
Между семью и восемью часами утра цена поднимется примерно до 42 центов за киловатт-час. Дороже электроэнергия последний раз была еще в октябре прошлого года.
Почасовая цена будет оставаться около 40 центов до восьми часов вечера. С двух до четырех часов дня цена немного снизится и в течение двух часов будет ниже 35 центов.
Ниже 30 центов за киловатт-час цена опустится лишь после девяти часов вечера. Средняя цена завтра превысит 31 цент за киловатт-час.
В материале отмечается, что погода завтра будет очень холодной. Например, в Оулу прогнозируют почти -25 градусов по Цельсию. В Хельсинки утром температура опустится до почти до -20 градусов по Цельсию. А в Соданкюля морозы могут превысить отметку -30 градусов.
Заметьте! В то же время ветер будет слабым, то есть производство электроэнергии почти не получит помощи от ветроэнергетики.
В частности, в феврале 2025 года средний тариф на свето вырос до 19,7 центов за киловатт-час – 14 числа. Это было почти вдвое больше, чем в предыдущий день – 9,6 цента. Об этом писали в Helsinki Times.
Скачок цен была связан с сочетанием роста спроса из-за холодной погоды и слабого производства ветровой энергии,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Рост цен больше всего повлиял на потребителей с рыночными тарифами, особенно на тех, кто использует электрическое отопление.
Какие есть новости по Финляндии?
Финляндия предоставила 70 гуманитарных грузов Украине для восстановления энергетической инфраструктуры. Речь идет о силовых трансформаторах, генераторы, мобильные котлы, электродвигатели, кабели, компоненты для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры.
Также Финляндия предоставила Украине 31-й пакет оборонной помощи стоимостью около 98 миллионов евро. Детали пакета не разглашаются.
В общем страна уже передала Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.