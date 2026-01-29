Что происходит с ценами на свет в Европе?

Ночью цена будет держаться ниже 20 центов за киловатт-час, но во время утреннего пика потребления она резко возрастет, пишет Yle.

Между семью и восемью часами утра цена поднимется примерно до 42 центов за киловатт-час. Дороже электроэнергия последний раз была еще в октябре прошлого года.

Почасовая цена будет оставаться около 40 центов до восьми часов вечера. С двух до четырех часов дня цена немного снизится и в течение двух часов будет ниже 35 центов.

Ниже 30 центов за киловатт-час цена опустится лишь после девяти часов вечера. Средняя цена завтра превысит 31 цент за киловатт-час.

В материале отмечается, что погода завтра будет очень холодной. Например, в Оулу прогнозируют почти -25 градусов по Цельсию. В Хельсинки утром температура опустится до почти до -20 градусов по Цельсию. А в Соданкюля морозы могут превысить отметку -30 градусов.

Заметьте! В то же время ветер будет слабым, то есть производство электроэнергии почти не получит помощи от ветроэнергетики.

В частности, в феврале 2025 года средний тариф на свето вырос до 19,7 центов за киловатт-час – 14 числа. Это было почти вдвое больше, чем в предыдущий день – 9,6 цента. Об этом писали в Helsinki Times.

Скачок цен была связан с сочетанием роста спроса из-за холодной погоды и слабого производства ветровой энергии,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Рост цен больше всего повлиял на потребителей с рыночными тарифами, особенно на тех, кто использует электрическое отопление.

