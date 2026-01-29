Що відбувається з цінами на світло у Європі?
Вночі ціна триматиметься нижче 20 центів за кіловат-годину, але під час ранкового піка споживання вона різко зросте, пише Yle.
Між сьомою та восьмою годиною ранку ціна підніметься приблизно до 42 центів за кіловат-годину. Дорожчою електроенергія востаннє була ще в жовтні минулого року.
Погодинна ціна залишатиметься близько 40 центів аж до восьмої години вечора. З другої до четвертої години дня ціна трохи знизиться і протягом двох годин буде нижче 35 центів.
Нижче 30 центів за кіловат-годину ціна опуститься лише після дев’ятої години вечора. Середня ціна завтра перевищить 31 цент за кіловат-годину.
У матеріалі наголошується, що погода завтра буде дуже холодною. Наприклад, в Оулу прогнозують майже -25 градусів за Цельсієм. У Гельсінкі вранці температура опуститься до майже до -20 градусів за Цельсієм. А у Соданкюля морози можуть перевищити позначку -30 градусів.
Зауважте! Водночас вітер буде слабким, тобто виробництво електроенергії майже не отримає допомоги від вітроенергетики.
Зокрема у лютому 2025 року середній тариф на світло зріс до 19,7 цента за кіловат-годину – 14 числа. Це було майже вдвічі більше, ніж у попередній день – 9,6 цента. Про це писали у Helsinki Times.
Стрибок цін була пов’язаний із поєднанням зростання попиту через холодну погоду та слабкого виробництва вітрової енергії,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Зростання цін найбільше вплинуло на споживачів із ринковими тарифами, особливо на тих, хто використовує електричне опалення.
Які є новини щодо Фінляндії?
Фінляндія надала 70 гуманітарних вантажів Україні для відновлення енергетичної інфраструктури. Мова йде про силові трансформатори, генератори, мобільні котли, електродвигуни, кабелі, компоненти для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.
Також Фінляндія надала Україні 31-й пакет оборонної допомоги вартістю близько 98 мільйонів євро. Деталі пакета не розголошуються.
Загалом країна вже передала Україні оборонних матеріалів на суму 3,1 мільярда євро.