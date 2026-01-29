Що відбувається з цінами на світло у Європі?

Вночі ціна триматиметься нижче 20 центів за кіловат-годину, але під час ранкового піка споживання вона різко зросте, пише Yle.

Між сьомою та восьмою годиною ранку ціна підніметься приблизно до 42 центів за кіловат-годину. Дорожчою електроенергія востаннє була ще в жовтні минулого року.

Погодинна ціна залишатиметься близько 40 центів аж до восьмої години вечора. З другої до четвертої години дня ціна трохи знизиться і протягом двох годин буде нижче 35 центів.

Нижче 30 центів за кіловат-годину ціна опуститься лише після дев’ятої години вечора. Середня ціна завтра перевищить 31 цент за кіловат-годину.

У матеріалі наголошується, що погода завтра буде дуже холодною. Наприклад, в Оулу прогнозують майже -25 градусів за Цельсієм. У Гельсінкі вранці температура опуститься до майже до -20 градусів за Цельсієм. А у Соданкюля морози можуть перевищити позначку -30 градусів.

Зауважте! Водночас вітер буде слабким, тобто виробництво електроенергії майже не отримає допомоги від вітроенергетики.

Зокрема у лютому 2025 року середній тариф на світло зріс до 19,7 цента за кіловат-годину – 14 числа. Це було майже вдвічі більше, ніж у попередній день – 9,6 цента. Про це писали у Helsinki Times.

Стрибок цін була пов’язаний із поєднанням зростання попиту через холодну погоду та слабкого виробництва вітрової енергії,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Зростання цін найбільше вплинуло на споживачів із ринковими тарифами, особливо на тих, хто використовує електричне опалення.

Які є новини щодо Фінляндії?