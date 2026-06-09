Про це повідомив президент України.

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Що відомо про візит Зеленського до Естонії?

Зустріч лідера України та глави уряду Фінляндії відбулась перед початком саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії. Зеленський заявив, що обговорив із Орпо європейську роботу над антибалістичним захистом та підготовку угоди у форматі Drone Deal.

Окрема увага – нашим потребам в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичній роботі для досягнення достойного миру,

– додав президент.

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Також українська сторона повідомила фінському прем'єру про контакти з європейськими та американськими партнерами.

Зустріч української та фінської делегацій: дивіться відео

Зеленський подякував Фінляндії за військову допомогу, внески в програму PURL та готовність і надалі підтримувати Україну.