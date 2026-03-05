АЗС дали дедлайн в три дня: в Украине хотят решить проблему с ценами на топливо

Антимонольный комитет обратился к автозаправочным станциям. Им направили требования с перечнем вопросов.

Что происходит с ценами на топливо на АЗС?

Срок АЗС дали очень сжатый, о чем рассказал председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

Станции должны объяснить причины повышения цен на топливо, а также на сжиженный природный газ. Срок – три дня.

Срок предоставлен всем участникам реализации рынка светлых нефтепродуктов, именно для того, чтобы получить уже официальную информацию о причинах оснований повышения цен на нефтепродукты и в том числе на сжиженный газ,

– сказал Кириленко.

После получения информации комитет проведет оперативный анализ, и проверит, были ли подставы для изменения цен.

Напомним, что цены на бензин взлетают на фоне событий на Ближнем Востоке. Однако эксперты предостерегают – участники рынка хотят хорошо заработать, пока это возможно.

В среду, 4 марта, ситуацию прокомментировал председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес – всегда бизнес, и главная его цель – прибыль. В то же время в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса как ваш есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей.

Он добавил, что все все понимают. И скачок цен на топливо, которое сейчас продают, пока "имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага".

Обратите внимание! Гетманцев призвал опомниться и попросил не заставлять его обращаться в Антимонопольный комитет.

Что еще следует знать о действующих событиях?