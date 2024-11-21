Часть оборонных расходов в 2025 году профинансируют партнеры Украины

Парламент Украины утвердил Государственный бюджет на 2025 год. Согласно ему, часть расходов на оборону будут покрывать за счет международных партнеров.

Средства партнеров на оборону

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная рассказала, что на 2025 год предусмотрено финансирование не только из национальных ресурсов, но и из средств партнеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Читайте также Правительство поддерживает решение о блокировке счетов некоторых лиц: кому из украинцев приготовиться

Это касается как гражданских расходов, так и части военных. По ее словам, бюджет страны максимально зависит от собственных доходов.

Впрочем, нововведением является то, что финансирование оборонного сектора будет осуществляться за счет как национальных, так и международных средств.

Заметьте! Дополнительно, Великобритания готова выделить для этих целей 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Расходы на оборону

В бюджете на 2025 год на национальную безопасность и оборону выделено 2 224,8 миллиарда гривен, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП.

В частности, из этих средств 2 043,6 миллиарда гривен предусмотрено для общего фонда, 151,2 миллиарда гривен для специального фонда, а также до 30 миллиардов гривен на государственные гарантии.

Также стоит отметить, что в 2025 году ожидается снижение темпов экономического роста с 3,5% до 2,7% из-за возможного продолжения войны.

Заметьте! Эксперты отмечают, что для восстановления экономики на довоенном уровне Украине нужно ежегодно увеличивать темпы роста на 8% в течение следующих трех лет.