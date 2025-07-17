Серое и черное удостоверение: какие льготы получают семьи погибших военных
- Семьи погибших военных могут получить серое или черное удостоверение, что предоставляет различные льготы, такие как скидки на коммунальные услуги и дополнительные отпуска.
- Серое удостоверение выдается, если военный погиб в зоне боевых действий, тогда как черное - для погибших во время прохождения военной службы в небоевых условиях.
Семьи павших защитников могут получить серое или черное удостоверение. Эти документы предусматривают ряд льгот, такие как скидка на коммуналку или дополнительный отпуск.
В чем разница между серым и черным удостоверением?
Черное или серое удостоверение выдают родным, в зависимости от обстоятельств гибели военного, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины в зоне боевых действий.
Черное же предусмотрено для родственников военного, в случае, если он погиб во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также).
Оформить удостоверение могут:
- иждивенцы погибшего;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети погибшего;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Такие лица имеют право и на черное, и на серое удостоверение. Единственное отличие: серое удостоверение могут оформить дети, которые не имеют (и не имели) своих семей, а черное - только дети до 18 лет.
Льготы для владельцев серого удостоверения
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами;
- 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капремонт собственных домов и первоочередной текущий ремонт домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты, независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время;
- дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий;
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капремонт домов с погашением его в течение 10 лет;
- поступление вне конкурса в вузы за счет бюджетных средств;
- ежегодная разовая денежная помощь.
Льготы для владельцев черного удостоверения
- санаторно-курортное лечение;
- получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий;
- 50% скидку платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги;
- получение земли для строительства частных жилых домов;
- бесплатный проезд всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом;
- предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.
Члены семей погибших, которые имеют право на черное и серое удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не является препятствием для получения другого.