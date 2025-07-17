Серое и черное удостоверение: какие льготы получают семьи погибших военных

Семьи павших защитников могут получить серое или черное удостоверение. Эти документы предусматривают ряд льгот, такие как скидка на коммуналку или дополнительный отпуск.

В чем разница между серым и черным удостоверением?

Черное или серое удостоверение выдают родным, в зависимости от обстоятельств гибели военного, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины в зоне боевых действий.

Черное же предусмотрено для родственников военного, в случае, если он погиб во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также).

Оформить удостоверение могут:

иждивенцы погибшего;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Такие лица имеют право и на черное, и на серое удостоверение. Единственное отличие: серое удостоверение могут оформить дети, которые не имеют (и не имели) своих семей, а черное - только дети до 18 лет.

Льготы для владельцев серого удостоверения

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);

50% скидка платы за пользование коммунальными услугами;

50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капремонт собственных домов и первоочередной текущий ремонт домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты, независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время;

дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий;

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капремонт домов с погашением его в течение 10 лет;

поступление вне конкурса в вузы за счет бюджетных средств;

ежегодная разовая денежная помощь.

Льготы для владельцев черного удостоверения

санаторно-курортное лечение;

получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий;

50% скидку платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги;

получение земли для строительства частных жилых домов;

бесплатный проезд всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом;

предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.

Члены семей погибших, которые имеют право на черное и серое удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не является препятствием для получения другого.