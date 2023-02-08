Нынешний год принесет огромные проблемы: оппозиционер оценил состояние бюджета России
Издание Bloomberg сообщает, что дефицит бюджета России в январе составляет около 50 процентов – 25 миллиардов долларов. Это произошло из-за санкций на энергоносители. И этот год принесет еще большие проблемы.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, с бюджетом России сейчас полная ж * па, это слово наиболее отражает нынешнюю ситуацию.
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Он подчеркнул, что россияне продолжают придумывать, что денег достаточно, бюджет в профиците. "А кто наторговал китайскими юанями, чтобы хоть какие-то дыры закрыть. И эта ситуация будет ухудшаться", – добавил оппозиционер.
2023 год принесет качественные негативные сдвиги для российской экономики. Ведь предпосылки скапливаются, а потом этот процесс будет уже не изменить,
– считает Гудков.
По его мнению, все деньги сейчас Россия отдает на войну против Украины. "Но мины россияне есть не смогут, и на снаряды не отправят детей в школу", – добавил он.
Оппозиционер объясняет, что финансовые изменения точно идут, и они будут уничтожать всю часть бюджета, которая направлена на жизнь обычных россиян – образование, медицину, транспорт, социальные нужды и т.п.
"Но зато будет увеличивать количество производства мин или снарядов на душу населения. Сейчас такая ситуация и 2023 год принесет огромные проблемы ", – заявил Гудков.
Смотрите полный разговор с Геннадием Гудковым: видео
По его словам, сейчас в России анализируется состояние воздушного парка, но там нет никакого состояния. "Россия – чемпион по авиационным авариям с наибольшим количеством погибших", – добавил он.
Оппозиционер говорит, что там уже нет запчастей, комплектующих, начинается авиационный каннибализм – разбирают какие-то самолеты и ставят запчасти на другие.
Все начинает рушиться. В результате это приведет к изменению всего качества экономики, жизни, а затем отразится на нравственности людей. Все будет постепенно нарастать до обвала, не за горами,
– подытожил Гудков.
Ухудшается ситуация в экономике России: последние новости
- Доходы России от энергоносителей упали почти вдвое. Сочетание этого с ростом расходов на ведение войны в Украине приводит к большим экономическим убыткам.
- Несмотря на то, что доходы России значительно упали, ее расходы только растут. Только расходы сектора обороны выросли до 3,5 триллиона рублей. Это объясняют тем, что Россия готовит новое наступление в Украине к годовщине полномасштабной войны.
- Кроме запрета на поставку нефти в Европу, 5 февраля вступило в силу эмбарго по отношению к российским нефтепродуктам. Это наносит большой удар по российскому нефтекомплексу.
- В результате ограничения цены на нефть – в 60 долларов за баррель – в январе Россия потеряла около 8 миллиардов долларов. То есть ограничение российской нефти достигло своих целей. Благодаря такой цене снизились доходы России от экспорта нефти.