Доходы России от энергоносителей упали почти вдвое. Сочетание этого с ростом расходов на оборону для ведения войны в Украине приводит к большим экономическим убыткам.

Западные санкции начали ударять по доходам страны от нефти и газа. Уже в январе дефицит бюджета страны-агрессорки составил 1,76 триллиона рублей. Это 25 миллиардов долларов.

Обратите внимание Санкции не остановят войну, но ощутимо снижают военные возможности России, – экономист

Доходы падают, расходы растут

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, доходы России от нефти и газа упали на 46%, до 426 миллиардов рублей. Это почти половина всех доходов.

что с 5 декабря, а затем с 5 февраля, заработали санкции по ограничению на морскую перевозку и цену на сырую нефть и нефтепродукты из России. Следовательно, российская марка Urals сейчас торгуется со значительным дисконтом по сравнению с эталонной маркой Brent.

Несмотря на то, что доходы России значительно упали, ее расходы только растут. За январь они выросли на 59% до 3,12 триллиона рублей. Только расходы сектора обороны выросли до 3,5 триллиона рублей. это объясняют тем, что Россия готовит новое наступление в Украине к годовщине полномасштабной войны.

Это впервые в современной истории, когда страна резко увеличила расходы, в то время как доходы резко падают.

Единственный раз мы видели что-то в 2015 году, когда резко возросли расходы на национальную оборону. Однако огромная разница между 2015 и 2023 годами заключается в том, что тогда динамика доходов не была столь катастрофической,

– сказала Наталья Лаврова, главный экономист BCS Global Markets.

Что "спасает" Россию

Компенсировать столь значительный удар по своим доходам удалось благодаря увеличению объемов продаж энергоносителей по значительно сниженным ценам Китая и Индии.

Но и это не сильно помогает.за баррель. Это на 41% меньше, чем в прошлом. И гораздо ниже, чем заложено в бюджет России – 70 долларов. Для сравнения,за баррель.

Кроме того, страна-агрессорка пытается продавать китайские юани и золото. В прошлом месяце она получила за это 38,5 миллиарда рублей.

К слову, экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу сообщает, что все схемы России по поводу обхождения санкции Запада, а это и смешивания нефти, и "черный флот", проваливаются, ведь они не дают большого эффекта. Потери в любом случае слишком велики.

Актуально Реалии для экономики не радужны: может ли Россия чем-нибудь ответить на нефтяное эмбарго.

Последствия для агрессорки