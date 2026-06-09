"Временные трудности" с поставками: в России признали топливный кризис из-за атак дронов
В России больше не могут скрывать проблемы с топливом из-за ударов украинских дронов по НПЗ и логистике. Власти официально признали "временные трудности" с поставками бензина и дизеля в южные регионы страны.
Как в России реагируют на топливный кризис
Об этом сообщило Министерство энергетики России в своем заявлении.
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В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным трудностям с поставками топлива в ряде южных регионов,
– отметили в ведомстве.
В ответ на эти проблемы Министерство энергетики создало специальный отраслевой штаб. Он должен обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса России на фоне атак ВСУ по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на то, что трудности с топливом российские власти называют временными, штаб будет работать на постоянной основе.
В состав спецштаба вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.
Добавим, что еще несколько дней назад во время Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке страны якобы "стабильная, а цены на АЗС – не выше инфляции".
Важно! По данным Bloomberg, в январе – мае 2026 года украинские дроны 38 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Только в мае поразили 16 заводов, что стало рекордом за все время войны. Как следствие, объемы нефтепереработки в России сократились до самого низкого уровня с 2009 года.
- Напомним, южные регионы России и временно оккупированные украинские территории все больше страдают от топливного кризиса. В конце мая в оккупированном Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95.
- Сначала оккупационные власти ввели лимит в 20 литров топлива на одного человека и ввели талонную систему. Однако это не помогло стабилизировать ситуацию. Уже 4 июня "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о прекращении свободной продажи бензина за наличные. Впоследствии аналогичные ограничения ввели и в Севастополе.
- Постепенно проблемы с топливом вышли за пределы полуострова. В Краснодарском крае заявили о дефиците бензина на части автозаправок, которые закупают топливо небольшими партиями. В регионе работает более 500 таких АЗС, и некоторые из них уже столкнулись с нехваткой горючего. Перебои также возникали в отдельных крупных сетях из-за высокого спроса на топливо.
- О проблемах предупредили и в Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отметил, что на небольших АЗС возможны "временные трудности". Среди причин назвал снижение производства на отдельных НПЗ из-за "внеплановых ремонтов".