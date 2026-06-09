"Временные трудности" с поставками: в России признали топливный кризис из-за атак дронов

В России больше не могут скрывать проблемы с топливом из-за ударов украинских дронов по НПЗ и логистике. Власти официально признали "временные трудности" с поставками бензина и дизеля в южные регионы страны.

Как в России реагируют на топливный кризис

Об этом сообщило Министерство энергетики России в своем заявлении.

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В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным трудностям с поставками топлива в ряде южных регионов,

– отметили в ведомстве.

В ответ на эти проблемы Министерство энергетики создало специальный отраслевой штаб. Он должен обеспечить стабильную работу топливно-энергетического комплекса России на фоне атак ВСУ по энергетической инфраструктуре.

Несмотря на то, что трудности с топливом российские власти называют временными, штаб будет работать на постоянной основе.

В состав спецштаба вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

Добавим, что еще несколько дней назад во время Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке страны якобы "стабильная, а цены на АЗС – не выше инфляции".

Важно! По данным Bloomberg, в январе – мае 2026 года украинские дроны 38 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Только в мае поразили 16 заводов, что стало рекордом за все время войны. Как следствие, объемы нефтепереработки в России сократились до самого низкого уровня с 2009 года.