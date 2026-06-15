Нашли выход: после ударов по НПЗ в России решили пожертвовать качеством топлива

В России пытаются справиться с топливным кризисом, возникшим из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. На фоне проблем с обеспечением рынка власти разрешили отдельным НПЗ поставлять россиянам бензин и дизельное топливо более низкого качества.

Какой бензин будут продавать в России

Теперь заводы могут предлагать российским АЗС топливо, которое формально имеет стандарт "Евро-5", но по качеству фактически соответствует стандарту "Евро-3", пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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По словам издания, послабления уже вводили осенью 2025 года, когда дефицит бензина и дизеля в России был острым. В мае 2026 года власти решили вернуться к этой практике.

Прежде всего изменения в качестве бензина и дизеля касаются содержания серы.

В действующем техническом регламенте Евразийского экономического союза, к которому принадлежит Россия, для бензина стандарта "Евро-5" предусмотрены ограничения не более 10 миллиграммов серы на килограмм топлива.

Однако источники сообщили изданию, что отдельным НПЗ разрешили производить бензин с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Таким образом, содержание серы превышает норму для "Евро-5" целых 15 раз, что по сути переводит топливо к стандарту "Евро-3".

Для дизельного топлива требования ослабили еще больше. Теперь допускается уровень серы до 350 миллиграммов на килограмм, что в 35 раз превышает требования стандарта "Евро-5".

Кроме того, в бензин разрешили добавлять:

до 42% ароматических углеводородов;

до 1% монометиланилина (присадки для повышения октанового числа);

и до 5% этанола.

Контролировать применение послаблений к качеству топлива будет Министерство энергетики России. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством об объемах и производителях такого топлива.

При этом продавать топливо — бензин и дизель — с повышенным содержанием серы разрешили только на российских АЗС.

По словам собеседника издания, такой шаг призван предотвратить дестабилизацию внутреннего рынка.

Однако эксперты предупреждают о дополнительных рисках для владельцев автомобилей из-за снижения качества топлива. Так, представитель компании NEFT Research Сергей Фролов пояснил, что повышенное содержание серы вредит современным автомобилям с системами контроля выбросов и сложной электроникой.

При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, которые могут ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов,

– отметил Фролов.

Обратите внимание! Специалисты отмечают, что ключевой проблемой топливного рынка России в настоящее время является не только производство бензина и дизельного топлива. Поставщики не могут своевременно доставить его в регионы, страдающие от дефицита.