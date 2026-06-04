В России все "стабильно": ограничения на топливо охватили почти 20 регионов

В России нарастают проблемы с поставками горючего из-за успешных ударов украинских дронов по НПЗ – уже около двух десятков регионов вынуждены ввести лимиты на продажу бензина и дизеля. Однако в правительстве дефицита не видят.

Какие регионы России ограничивают продажу горючего

Ограничения на покупку бензина ввели по меньшей мере 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также временно оккупированные украинские территории, пишет The Moscow Times.

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Первыми с дефицитом бензина марок АИ-92 и АИ-95 столкнулись в начале мая жители Рязани после того, как ВСУ ударили беспилотниками по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Он, кстати, один из крупнейших в России.

Впоследствии о проблемах с топливом сообщили в оккупированном Крыму. Этому поспособствовали удары украинских дронов по российской логистике, которая соединяет полуостров с территорией государства-агрессора.

А в начале июня ограничения на продажу горючего добрались до Новой Москвы. Местные АЗС лимитировали отпуск бензина до более 60 литров на одного клиента, а дизельного топлива – до 100 литров. Такие же лимиты появились и на заправках Санкт-Петербурга.

Тогда же похожие меры из-за дефицита топлива ввели АЗС "Роснефти" сразу в трех областях:

Курской;

Белгородской;

и Псковской.

А вчера стало известно, что в Московской области тоже перебои с горючим, из-за чего разные заправки устанавливают лимиты:

ОРТК с 30 мая отпускает бензин – не более 60 литров, дизель – не более 100 литров на один автомобиль.

"Газпром" и "Лукойл" устанавливали лимиты на уровне от 100 до 150 литров соответственно.

Не обошел топливный кризис и северных и северо-западных регионов России. Например, в Новгородской области, по словам местных, АЗС отпускают бензин до 20 литров на покупателя.

Временные ограничения на продажу горючего ввели и в некоторых регионах Карелии – "до поступления следующих партий". А в Мурманской области жители сообщают, что бензин и дизель на ряде заправок вообще закончился.

У Воронежской области на некоторых заправках заявили, что бензина АИ-95 не будет до конца месяца из-за перебоев с поставками.

на некоторых заправках заявили, что бензина АИ-95 не будет до конца месяца из-за перебоев с поставками. В Орловской области прекратили отпускать бензин в металлические канистры. То же самое происходит и в соседней Томской области.

прекратили отпускать бензин в металлические канистры. То же самое происходит и в соседней Томской области. Перебои с горючим возникли также в Корякском округе Камчатского края.

А на оккупированных украинских территориях, в частности в "ЛНР" тамошняя "власть" уже открыто заявляет о риске возникновения дефицита горючего.

Что говорят в российском правительстве

Однако в правительстве России никакого дефицита бензина и дизельного топлива не видят. В четверг, 4 июня, вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке страны остается стабильной.

Сейчас ситуация стабильная. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства АЗС находятся на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики будут внимательно следить за ситуацией,

– заявил Новак во время Петербургского международного экономического форума.

Обратите внимание! По оценкам агентства Bloomberg, с января по июнь российские НПЗ 38 раз подвергались атакам беспилотников. Только в мае под удар попали 16 предприятий, причем восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.