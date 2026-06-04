В России все "стабильно": ограничения на топливо охватили почти 20 регионов
В России нарастают проблемы с поставками горючего из-за успешных ударов украинских дронов по НПЗ – уже около двух десятков регионов вынуждены ввести лимиты на продажу бензина и дизеля. Однако в правительстве дефицита не видят.
Какие регионы России ограничивают продажу горючего
Ограничения на покупку бензина ввели по меньшей мере 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также временно оккупированные украинские территории, пишет The Moscow Times.
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Первыми с дефицитом бензина марок АИ-92 и АИ-95 столкнулись в начале мая жители Рязани после того, как ВСУ ударили беспилотниками по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Он, кстати, один из крупнейших в России.
Впоследствии о проблемах с топливом сообщили в оккупированном Крыму. Этому поспособствовали удары украинских дронов по российской логистике, которая соединяет полуостров с территорией государства-агрессора.
А в начале июня ограничения на продажу горючего добрались до Новой Москвы. Местные АЗС лимитировали отпуск бензина до более 60 литров на одного клиента, а дизельного топлива – до 100 литров. Такие же лимиты появились и на заправках Санкт-Петербурга.
Тогда же похожие меры из-за дефицита топлива ввели АЗС "Роснефти" сразу в трех областях:
- Курской;
- Белгородской;
- и Псковской.
А вчера стало известно, что в Московской области тоже перебои с горючим, из-за чего разные заправки устанавливают лимиты:
- ОРТК с 30 мая отпускает бензин – не более 60 литров, дизель – не более 100 литров на один автомобиль.
- "Газпром" и "Лукойл" устанавливали лимиты на уровне от 100 до 150 литров соответственно.
Не обошел топливный кризис и северных и северо-западных регионов России. Например, в Новгородской области, по словам местных, АЗС отпускают бензин до 20 литров на покупателя.
Временные ограничения на продажу горючего ввели и в некоторых регионах Карелии – "до поступления следующих партий". А в Мурманской области жители сообщают, что бензин и дизель на ряде заправок вообще закончился.
- У Воронежской области на некоторых заправках заявили, что бензина АИ-95 не будет до конца месяца из-за перебоев с поставками.
- В Орловской области прекратили отпускать бензин в металлические канистры. То же самое происходит и в соседней Томской области.
- Перебои с горючим возникли также в Корякском округе Камчатского края.
А на оккупированных украинских территориях, в частности в "ЛНР" тамошняя "власть" уже открыто заявляет о риске возникновения дефицита горючего.
Что говорят в российском правительстве
Однако в правительстве России никакого дефицита бензина и дизельного топлива не видят. В четверг, 4 июня, вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке страны остается стабильной.
Сейчас ситуация стабильная. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства АЗС находятся на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики будут внимательно следить за ситуацией,
– заявил Новак во время Петербургского международного экономического форума.
Обратите внимание! По оценкам агентства Bloomberg, с января по июнь российские НПЗ 38 раз подвергались атакам беспилотников. Только в мае под удар попали 16 предприятий, причем восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.
Напомним, накануне сезона отпусков, когда потребление топлива традиционно растет, в России обострились проблемы с обеспечением бензином. Наибольший дефицит наблюдается в отношении марки АИ-95. В некоторые периоды спрос на биржевых торгах превышал доступное предложение более чем в десять раз.
Сложная ситуация сложилась и с производством дизельного топлива. Если в начале весны российские нефтеперерабатывающие предприятия выпускали около 7,5 миллиона тонн дизеля в месяц, то впоследствии объемы сократились до 5,9 миллиона тонн. В апреле производство оказалось примерно на 10% ниже привычных показателей, а в мае негативная тенденция сохранилась.
С 1 апреля Россия уже полностью запретила экспорт бензина, пытаясь удержать больше горючего на внутреннем рынке. Позже правительство также ввело запрет на вывоз авиационного керосина. Кроме того, власти в 26 раз увеличили закупки бензина в Беларуси.