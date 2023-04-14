Дело Коболева о премиях вскоре могут закрыть: НАБУ завершило следствие

Было завершено досудебное расследование по делу бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз" Андрея Коболева и суд решил не продлевать его. Это означает, что дело против должностного лица либо закроют, либо передадут на рассмотрение суда.

Еще в январе 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о якобы незаконном премировании. В пятницу, 14 апреля, стало известно, что следствие завершили уже второй раз.

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Будет ли обвинительный акт

Документ, в котором говорится о соответствующем решении, опубликовал в своих социальных сетях журналист Олег Новиков. Перепост его сообщения сделал сам Коболев.

Собственно, в нем говорится, что собранных в ходе расследования доказательств достаточно для составления обвинительного акта.

Теперь либо передача дела в суд, либо закрытие. Вскоре узнаем,

– написал Коболев.



Конец досудебного расследования по делу Коболева / Изображение журналиста Новикова

В чем обвиняют бывшего чиновника

НАБУ настаивало на продлении сроков расследования дела Коболева, однако Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал. Кстати, уже во второй раз.