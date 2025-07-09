Пенсионерам в Украине доступны 5 дополнительных выплат

Кроме пенсии украинцы могут получать дополнительные деньги. Например, надбавки донорам или одиноким пенсионерам.

Помощь для пенсионеров

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Надбавка за возраст

Доплата за возраст доступна пенсионерам от 70 до 74 лет в размере 300 гривен, от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен, более 80 лет – 570 гривен.

Доплата одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры могут ежемесячно получать доплату к пенсии в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году – 944 гривны.

Для получения средств нужно быть в возрасте от 80 лет, нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья и получать пенсию по возрасту.

Помощь от ООН

Деньги от ООН предоставляют пенсионерам в зоне активных боевых действий, если они не получали международную помощь с 1 марта 2023 года и имеют пенсию меньше 3 250 гривен.

Размер выплаты – разница между текущей социальной выплатой человека и суммой в 3 250 гривен. Программа охватывает Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области.

Надбавка за проживание в зоне радиационного загрязнения

Пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС, имеют право на доплату к пенсии в размере 2361 гривна ежемесячно.

Доплата почетным донорам

Человек, который безвозмездно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови, получает статус Почетного донора Украины.

Доноры крови имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2025 году сумма прожиточного минимума составляет 2 920 гривен. Соответственно, надбавка к пенсии почетным донорам с 1 января составляет 292 гривны.