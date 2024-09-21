Что будет с долларом в конце 2024 года

Как объяснил 24 Каналу экономист Даниил Монин, из-за того, что в проекте госбюджета средний курс доллара заложили на уровне 45 гривен, вероятнее всего НБУ начнет процесс плановой девальвации. Поэтому гривна продолжит девальвировать.

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Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего С учетом проблем финансирования дефицита бюджета в этом и следующем году такой сценарий сейчас видится наиболее правдоподобным.

Что такое девальвация Это когда регулятор официально уменьшает стоимость национальной валюты относительно "твердых" валют, например доллар, или золото или серебро.

Интересно, что в НБУ отмечают, что показатель, который будет заложен окончательно в госбюджете на 2025 год, будет только для расчетов, а на решение регулятора не будет влиять.

Каким может быть доллар

Как добавляет Монин, ситуация на валютном рынке будет двигаться к девальвационному сценарию. Поэтому попытки НБУ удерживать курс гривны на уровне 41 – 42 гривен вряд ли будут.

НБУ может это делать, но другие факторы говорят о нецелесообразности этого действия сейчас,

– говорит эксперт Монин.

Таким образом, по мнению господина Даниила, до конца этого года курс доллара может достичь уровня 43 гривен. А максимальный уровень, до которого может дотянуться валюта, это 44 гривны.