Що буде з доларом наприкінці 2024 року

Як пояснив 24 Каналу економіст Данило Монін, через те, що у проєкті держбюджету середній курс долара заклали на рівні 45 гривень, найімовірніше НБУ почне процес планової девальвації. Відтак гривня продовжить девальвувати.

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Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього З урахуванням проблем фінансування дефіциту бюджету цього року та наступного року такий сценарій зараз бачиться найправдоподібнішим.

Що таке девальвація Це коли регулятор офіційно зменшує вартість національної валюти щодо "твердих" валют, як-от долар, або ж золото чи срібло.

Цікаво, що в НБУ зауважують, що показник, який буде закладений остаточно у держбюджеті на 2025 рік, буде лише для розрахунків, а на рішення регулятора не впливатиме.

Яким може бути долар

Як додає Монін, ситуація на валютному ринку рухатиметься до девальваційного сценарію. Відтак спроби НБУ утримувати курс гривні на рівні 41 – 42 гривень навряд чи будуть.

НБУ може це робити, але інші фактори говорять про недоцільність цієї дії зараз,

– каже експерт Монін.

Таким чином, на думку пана Данила, до кінця цього року курс долара може сягнути рівня 43 гривень. А максимальний рівень, до якого може дотягнутися валюта, це 44 гривні.