Кремль считает убытки: доходы от нефти и газа упали до минимума за 2,5 года

В июне 2025 года Россия впервые за последние два с половиной года получила менее 500 миллиардов рублей доходов от продажи нефти и газа. Это увеличивает дефицит бюджета, который зависит от нефтегазовых поступлений.

Как сократились доходы от нефти и газа

Доходы в бюджет России от нефтяной отрасли в июне сократились почти на 30% – до 415,6 миллиардов рублей (5,27 миллиарда долларов). Это самый низкий показатель с июня 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Общие доходы россиян от продажи нефти и газа упали на треть по сравнению с прошлогодними показателями – до 495 рублей (около 6,29 миллиарда долларов). Это минимум с января 2023 года.

Июньские нефтяные доходы России рассчитали на основе цены сорта Urals в мае, которая подешевела до самого низкого уровня с марта 2023 года и стоила 52,08 доллара за баррель.

Стоит знать! Такое падение доходов напрямую влияет на бюджетные возможности страны, которые уже и так ограничены из-за многомиллиардных расходов на войну против Украины.

Почему упали доходы от нефти и газа

Кроме низких цен на сырую нефть, доходы России упали и из-за сильного рубля. Средний курс рубля в мае составил 80,46 за доллар – это самый лучший его показатель относительно доллара за два года.

Как пишет издание, крепкий рубль означает, что нефтяные компании России получают меньше рублей за каждый проданный баррель.

Это не только уменьшает доходность производителей нефти, но и создает дополнительное давление на российский бюджет, который на 30% зависит от нефтегазовых поступлений.

Сильный рубль также уменьшает стимулы к экспорту.

Важно! В итоге дефицит российского бюджета растет и правительство вынуждено использовать средства из Фонда национального благосостояния. В мае Россия уже потеряла около 6 миллиардов долларов из своего резервного фонда.