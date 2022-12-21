Доллар подорожал в банках, а в обменниках наоборот снизился

Наличный доллар в сутки вырос на 10 копеек в банках, а вот обменники наоборот покупают сегодня американскую валюту значительно дешевле, чем вчера. Подробнее с курсом можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

За данным "Минфина", 21 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,80 гривны (+10 копеек против 20 декабря), а купить за 40,25 гривны (+10 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 41,60 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 42,30 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,67 гривны (-18 копеек), а продают – за 40,22 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,74 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,28 гривны (+13 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,08 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,20 гривны (+1 копейка).

(+3 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 42,05 гривны (+2 копейки), а продают за 42,22 гривны (+2 копейки).

Какой будет на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу рассказала, что на этой неделе гривна может снова оказаться ниже психологической отметки в 40 гривен. Однако вместе с тем опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Также банкирша добавила, что предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте не видит.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,80 – 40,50 гривны за доллар.

Что ждать от курса в 2023 году

Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но в следующем году национальная валюта может девальвировать. до 42,2 гривны за доллар.

Консенсус-группа Focus Economics SLU спрогнозировала несколько сценариев курса доллара к гривне в следующем году. При пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны, а вот при сверхптимистичном – 36,6 гривны, то есть фиксированный курс от НБУ.