Доллар продолжает стремительно расти: курс в обменниках и на черном рынке 29 июля

Доллар продолжает динамику роста. Кое-где обменники зафиксировали курс выше чем в 42 гривны за доллар. Сколько стоит доллар в обменниках, банках и черном рынке 29 июля, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,70 гривен за доллар при покупке (+50 копеек по сравнению с 28 июля). В то время как в банках валюту продают по 40,85 гривны за доллар (+40 копеек).

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Евро банки покупают по 39,90 гривен (+60 копеек), а продают в среднем по 41,50 гривне за евро (+67 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,30 грн (+98 копейки), а продают – за 41,91 грн (+1,17 грн), по данным finance.ua.

(+98 копейки), а продают – за (+1,17 грн), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,70 грн (+1,09 грн) и продажа – 42,47 грн (+1,27 грн).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,20 грн (+95 копеек), а продажа – 41,99 грн (+1,28 грн).

(+95 копеек), а продажа – (+1,28 грн). Евро продают по 41,60 грн (+1,1 грн), а покупают за 42,50 грн (+1,3 грн).

Курс доллара к гривне в обменниках Киева 29 июля / Фото 24 канала

Почему курс доллара растет

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25%, до 36,57 гривен за доллар. Там пояснили: предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Наличный курс сразу отреагировал на такие действия регулятора и в некоторых обменниках он подскочил выше 40 гривен за доллар.

Что будет с курсом: прогноз экспертов

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, Россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов.

считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, Россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов. Бывший замглавы НБУ Александр Савченко считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе.

считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе. В то же время, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.

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