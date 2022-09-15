Доллар резко вырос до нового максимума: какой курс в банках и обменниках

Доллар резко подорожал за сутки, стремительно приближаясь к психологической отметке в 41 гривну за доллар. Существеннее всего курс вырос в банках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,80 гривен за доллар при покупке (+30 копеек против 14 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,61 гривны за доллар (+11 копеек).

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Евро банки покупают за 40,30 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41,32 гривны за евро (-8 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,55 гривны (+17 копеек), а продают – за 41,79 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продают – за (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+15 копеек) и продажа – 41,05 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,66 гривны (+16 копеек), а продажа – 41,82 гривны (+17 копеек).

(+16 копеек), а продажа – (+17 копеек). Евро продают по 40,74 гривны (+14 копеек), а покупают за 41,05 гривны (+3 копейки).

Что будет с курсом: прогнозы

Какой курс заложили в бюджет на 2023 год

, что показатель покупки в 40,80 гривен – самый высокий за последнее время. Вместе с тем курс продажи взлетал до более чем 42 гривны за доллар в конце июля, после решения НБУ поднять официальный курс на 25%.

13 сентября Кабинет одобрил бюджет на 2023 год, заложив там среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривен. В правительстве подчеркнули, что в связи с войной прогнозы не точны и все будет зависеть от ситуации на фронте.

Экономический эксперт Олег Гетман, в комментарии 24 канала, отметил, что курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен. Вместе с тем заложенный курс, по его мнению, выглядит как разумный коридор, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Я бы сказал, что доллар на уровне 42 гривен даже выглядит несколько завышенным, ведь сейчас у нас есть условно 36 гривны за доллар, в обменниках 40 – 41 гривен. Думаю, что где-то в конце года доллар поднимется с 36 до 40 гривен, чтобы поглотить образовавшуюся разницу. А в следующем году он может подняться еще на несколько гривен, но вряд ли больше, чем на 43-44 гривны. Потому 42 гривны выглядит как сбалансированный среднегодовой курс.