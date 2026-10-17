Кому именно и сколько доплатят к пенсии

Неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зонах отселения и имеющие официально подтвержденный статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на предусмотренные законодательством социальные гарантии при условии соблюдения установленных требований.

Уже в следующем году размер их ежемесячной надбавки должен вырасти с нынешних 2 595 гривен до примерно 2 878 гривен, о чем свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Что нужно сделать, чтобы получить деньги

Чтобы деньги стабильно поступали на счет, одного лишь статуса недостаточно. Главное требование – факт проживания или работы в загрязненных зонах должен быть зафиксирован по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

Справочно! Законодательство четко пресекает любые попытки манипуляций с регистрацией. Если человек выехал из зоны отселения после аварии, а затем решил вернуться, или же просто прописался там позже – права на эту доплату у него нет.

Кроме того, выплату немедленно отменят, если пенсионер официально устроится на работу или переедет на чистую территорию.

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Как проверяют место жительства

Бегать по кабинетам и собирать бумажные справки не придется. Органы ПФУ устанавливают факт проживания автоматически, сверяя данные о статусе пострадавшего с Единым государственным демографическим реестром.

Если система не фиксирует изменений места проживания после 1 января 1993 года, выплату назначают или продлевают без лишней бюрократии.

Что еще есть доплаты для пенсионеров

Стоит напомнить, что украинская пенсионная система имеет целый ряд дополнительных механизмов поддержки. Например, ликвидаторы аварии на ЧАЭС с первой группой инвалидности могут получать более 20 тысяч гривен ежемесячно, поскольку государство гарантирует им 100% возмещение на основе средней зарплаты.

Кроме того, для всех граждан действуют автоматические возрастные надбавки. Как мы как сообщалось ранее, по достижении 70 лет пенсионерам добавляют 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а те, кто перешагнул 80-летний рубеж, получают 570 гривен.