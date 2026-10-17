Кому саме та скільки доплатять до пенсії

Непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у зонах відселення та мають офіційно підтверджений статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на передбачені законодавством соціальні гарантії за умови дотримання встановлених вимог.

Вже наступного року розмір їхньої щомісячної надбавки має зрости з нинішніх 2 595 гривень до орієнтовно 2 878 гривень, про що свідчать дані Пенсійного фонду України.

Що потрібно зробити, аби отримати гроші

Щоб гроші стабільно надходили на рахунок, самого лише статусу недостатньо. Головна вимога – факт проживання або роботи у забруднених зонах має бути зафіксований станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.

Довідково! Законодавство чітко відсікає будь-які спроби маніпуляцій із реєстрацією. Якщо людина виїхала із зони відселення після аварії, а потім вирішила повернутися, або ж просто прописалася там пізніше – права на цю доплату вона не має.

Крім того, виплату негайно скасують, якщо пенсіонер офіційно влаштується на роботу або переїде на чисту територію.

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Як перевіряють місце проживання

Бігати кабінетами та збирати паперові довідки не доведеться. Органи ПФУ встановлюють факт проживання автоматично, звіряючи дані статусу постраждалого з Єдиним державним демографічним реєстром.

Якщо система не бачить змін місця проживання після 1 січня 1993 року, виплату призначають або продовжують без зайвої бюрократії.

Які ще є доплати для пенсіонерів

Варто нагадати, що українська пенсійна система має цілу низку додаткових механізмів підтримки. Наприклад, ліквідатори аварії на ЧАЕС з першою групою інвалідності можуть отримувати понад 20 тисяч гривень щомісяця, оскільки держава гарантує їм 100% відшкодування на основі середньої зарплати.

Крім того, для всіх громадян діють автоматичні вікові надбавки. Як ми повідомляли раніше, після досягнення 70 років пенсіонерам додають 300 гривень, з 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а ті, хто перетнув 80-річний рубіж, отримують 570 гривень.