Военные получат двойные выплаты в июле: кто имеет право на дополнительные средства

Украинским военным государство выплатит денежную помощь летом. Однако получить доплаты военнослужащие смогут только при определенных условиях.

Кто получит двойное денежное обеспечение

В июле 2025 года военнослужащие Украины дополнительно получат 100% или 50% от своего денежного обеспечения в случае необходимости переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Дополнительную денежную помощь назначат тем военным, которых в июле переведут на новое место службы в другой город и назначат на новую должность. Доплаты предусмотрены для:

военнослужащих, несущих службу по контракту;

военных кадровой службы;

тех, кто несет службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных сил;

представителей Государственной специальной службы транспорта.

Важно! Доплаты в июле получат также военные, которых зачислят на обучение в военные вузы, военных колледжей и военных учебных центров, если продолжительность обучения составит более чем полгода и военнослужащий не сохраняет должность по предыдущему месту службы.

Какой размер доплат начислят военным

Доплаты в связи с переездом, которые называют "подъемной помощью", в июле смогут получить не только военнослужащие, но и члены их семей, если они есть.

"Подъемная помощь" для военных, которые соответствуют условиям предоставления доплат, будет начисляться в размере 100% от их денежного обеспечения;

Доплаты в размере 50% от денежного обеспечения военного предусмотрены на всех членов его семьи, если они переезжают с ним на новое место службы.

Военным, которые будут находиться в командировке, и их семьям также будут выплачивать в июле "суточные" за каждый день, проведенный в дороге.

Стоит знать! Мобилизованным военнослужащим на дополнительные выплаты в июле ожидать не стоит. "Подъемные" в случае переезда они могут получить только в том случае, если заключат контракт с ВСУ.