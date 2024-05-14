Дополнительные ограничения от ЕС

Ограничения дополняют документ, принятый в июле 2023 года. Сейчас он запрещает экспорт из ЕС в Иран компонентов, используемых в конструкции и производстве беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, список расширится и до производства ракет.

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Санкции также включают ограничения на путешествия и замораживание активов лиц, которые ответственны за поддержку или вовлечены в программу БПЛА Ирана.

В связи с длительной военной поддержкой Ираном российской войны агрессии против Украины, а также поддержкой негосударственных вооруженных групп на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также после атак Ирана дронами и ракетами против Израиля 13 апреля 2024 года, Совет ЕС решил расширить возможности применения ограничительных мер,

– говорится в официальном заявлении.

ЕС сможет накладывать санкции на лиц и организации, которые поставляют, продают или иным образом вовлечены в передачу иранских ракет и БПЛА, которые:

направляются на поддержку российской войны агрессии против Украины;

используются вооруженными группами и организациями для подрыва мира и безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря;

используются с нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2216 за 2015 год.

Важно! Лица, на которых распространяются эти санкции, получат запрет на въезд в Европейский Союз, а их активы будут заморожены. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, непосредственно или косвенно, в пользу физических или юридических лиц, организаций или структур, которые внесены в список.

Контекст

14 апреля 2024 года ЕС решительно осудил атаки Ирана дронами и ракетами против Израиля, которые произошли 13 апреля 2024 года. Эти действия были названы беспрецедентной эскалацией и угрозой региональной безопасности.

На заседании 21-22 марта 2024 года, Европейский Совет призвал третьи стороны, включая Иран, немедленно прекратить оказывать материальную поддержку российской войне агрессии против Украины.