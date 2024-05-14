Додаткові обмеження від ЄС
Обмеження доповнюють документ, прийнятий у липні 2023 року. Наразі він забороняє експорт з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у конструкції та виробництві безпілотних літальних апаратів. Втім, список розшириться й до виробництва ракет.
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Санкції також включають обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, які відповідальні за підтримку або залучені до програми БПЛА Ірану.
У зв'язку з тривалою військовою підтримкою Іраном російської війни агресії проти України, а також підтримкою недержавних озброєних груп на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря, а також після атак Ірану дронами та ракетами проти Ізраїлю 13 квітня 2024 року, Рада ЄС вирішила розширити можливості застосування обмежувальних заходів,
– йдеться в офіційній заяві.
ЄС зможе накладати санкції на осіб та організації, які постачають, продають або іншим чином залучені до передачі іранських ракет та БПЛА, котрі:
- спрямовуються на підтримку російської війни агресії проти України;
- використовуються озброєними групами та організаціями для підриву миру та безпеки на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря;
- використовуються з порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2216 за 2015 рік.
Контекст
- 14 квітня 2024 року ЄС найрішучіше засудив атаки Ірану дронами та ракетами проти Ізраїлю, які відбулися 13 квітня 2024 року. Ці дії були названі безпрецедентною ескалацією та загрозою регіональній безпеці.
- На засіданні 21-22 березня 2024 року, Європейська Рада закликала треті сторони, включно з Іраном, негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській війні агресії проти України.
- А на засіданні 17 квітня 2024 року, Європейська Рада сильно та однозначно засудила іранську атаку на Ізраїль висловила свою повну солідарність з народом Ізраїлю. Рада також закликала Іран та його союзників припинити всі атаки та закликала всі сторони виявити максимальну стриманість та уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні.