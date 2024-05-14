Додаткові обмеження від ЄС

Обмеження доповнюють документ, прийнятий у липні 2023 року. Наразі він забороняє експорт з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у конструкції та виробництві безпілотних літальних апаратів. Втім, список розшириться й до виробництва ракет.

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Санкції також включають обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, які відповідальні за підтримку або залучені до програми БПЛА Ірану.

У зв'язку з тривалою військовою підтримкою Іраном російської війни агресії проти України, а також підтримкою недержавних озброєних груп на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря, а також після атак Ірану дронами та ракетами проти Ізраїлю 13 квітня 2024 року, Рада ЄС вирішила розширити можливості застосування обмежувальних заходів,

– йдеться в офіційній заяві.

ЄС зможе накладати санкції на осіб та організації, які постачають, продають або іншим чином залучені до передачі іранських ракет та БПЛА, котрі:

спрямовуються на підтримку російської війни агресії проти України;

використовуються озброєними групами та організаціями для підриву миру та безпеки на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря;

використовуються з порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2216 за 2015 рік.

Важливо! Особи, на яких розповсюджуються ці санкції, отримають заборону на в'їзд до Європейського Союзу, а їхні активи будуть заморожені. Крім того, заборонено надання коштів або економічних ресурсів, безпосередньо або опосередковано, на користь фізичних або юридичних осіб, організацій або структур, які внесені до списку.

Контекст

14 квітня 2024 року ЄС найрішучіше засудив атаки Ірану дронами та ракетами проти Ізраїлю, які відбулися 13 квітня 2024 року. Ці дії були названі безпрецедентною ескалацією та загрозою регіональній безпеці.

На засіданні 21-22 березня 2024 року, Європейська Рада закликала треті сторони, включно з Іраном, негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській війні агресії проти України.