ЕС будет финансировать оборонный комплекс

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает 24 Канал со ссылкой на издание La Tribune.

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Этот внеочередной саммит будет направлен на усиление помощи Украине и запуск программы совместного финансирования оборонного комплекса Европы.

Европейская комиссия получит задание как можно быстрее реализовать инициативу, что станет важным вкладом в обеспечение безопасности всего региона. Также лидеры ЕС обсудят создание новой модели архитектуры безопасности континента.

Заметьте! Макрон подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта займет несколько лет. Он подчеркнул, что Евросоюзу важно обеспечить непрерывную поддержку со стороны Соединенных Штатов для эффективного внедрения этой инициативы.

Сохранение отношений с США

Макрон отметил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом международная ситуация существенно изменилась. По его мнению, Трамп больше склоняется к перемирию с Путиным, чем к соблюдению традиционной политики США по поддержке союзников, и это может стать серьезной ошибкой.

Понятно, все мы за мир. Однако не может быть справедливого и устойчивого мира ценой отказа от Украины, – сказал Макрон.

Он добавил, что если Вашингтон согласится подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то "геостратегическое влияние США на Россию, Китай и другие страны исчезнет в тот же день".

Важно! Макрон также выразил убеждение, что если Европа не остановит Москву сейчас, она станет еще большей угрозой для региона. По его словам, следующей целью Кремля может стать Молдова, а впоследствии – даже Румыния, которая является членом НАТО.