ЄС фінансуватиме оборонний комплекс

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає 24 Канал з посиланням на видання La Tribune.

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Цей позачерговий саміт буде спрямований на посилення допомоги Україні та запуск програми спільного фінансування оборонного комплексу Європи.

Європейська комісія отримає завдання якнайшвидше реалізувати ініціативу, що стане важливим внеском у забезпечення безпеки всього регіону. Також лідери ЄС обговорять створення нової моделі безпекової архітектури континенту.

Зауважте! Макрон підкреслив, що реалізація такого масштабного проєкту займе кілька років. Він наголосив, що Євросоюзу важливо забезпечити безперервну підтримку з боку Сполучених Штатів для ефективного впровадження цієї ініціативи.

Збереження відносин зі США

Макрон зазначив, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому міжнародна ситуація суттєво змінилася. На його думку, Трамп більше схиляється до перемир’я з Путіним, ніж до дотримання традиційної політики США щодо підтримки союзників, і це може стати серйозною помилкою.

Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України, – сказав Макрон.

Він додав, що якщо Вашингтон погодиться підписати перемирʼя без будь-яких гарантій безпеки для України, то "геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни щезне того ж дня".

Важливо! Макрон також висловив переконання, що якщо Європа не зупинить Москву зараз, вона стане ще більшою загрозою для регіону. За його словами, наступною ціллю Кремля може стати Молдова, а згодом – навіть Румунія, яка є членом НАТО.