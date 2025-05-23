Отмена торгового безвиза с ЕС: что взамен ожидает Украину
- Евросоюз отменяет торговый безвиз, возвращая квоты на 30 видов украинской аграрной продукции, которые будут составлять 1-3% общей продукции.
- Есть обещание от ЕС провести торговые переговоры для согласования новых соглашений совместной торговли.
После отмены Евросоюзом торгового безвиза, формально будут восстановлены те правила, которые действовали до 2022 года. То есть вернут квоты на украинскую аграрную продукцию.
Что ожидает Украину вместо торгового безвиза с ЕС
Квоты вернут на 30 видов украинской аграрной продукции, которые ранее поставлялись в Европейский союз, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для 24 Канала.
Читайте также "Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет", – Стефанишина о договоренности с ЕС
В то же время эти квоты очень маленькие. Они составляют от 1% до 3% общей украинской продукции.
Кроме того, есть еще более высокие квоты. Однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о присутствии наших товаров на европейском аграрном рынке,
– сказал Пендзин.
Важно! Эксперт добавил, что сейчас есть обещание относительно того, что ЕС через некоторое время проведет торговые переговоры для согласования новых соглашений о совместной торговле.