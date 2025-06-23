Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,83 гривны. То есть цена валюты выросла на 15 копеек против 20 июня. Официальный курс евро зато составляет 48,20 гривны. То есть цена выросла на 35 копеек.

Смотрите также Курс почти по 49: сколько в гривнах сейчас 500 евро в гривнах

По состоянию на 24 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,87 гривны,

евро – 48,02 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 41,84 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,16 гривны, продажа – по 41,93 гривны.

Какие прогнозы по курсам на этой неделе

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 Канал, на этой неделе несколько факторов будут иметь влияние на рынок, в том числе и на курсы валют, а именно приближение сбора урожая, растет потребность в топливе, решение совета директоров МВФ о предоставлении кредита и налоговый период, который может снизить давление на гривну и повысить предложение валюты.

Курс доллара целится на движение в зону 42,50 гривны. Евро может прыгнуть до 48,50 – 49 гривен. Однако, как для доллара, так и для гривны это не предел. Движение продолжится, но все будет зависеть от НБУ, который может вмешаться и сбить спрос,

– говорит господин Андрей.

По словам аналитика, влияние девальвации на инфляцию будет ограниченным, но аграрии могут дать новый импульс на инфляцию.