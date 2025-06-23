Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,83 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 15 копійок проти 20 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,20 гривні. Тобто ціна виросла на 35 копійок.

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Станом на 24 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,87 гривні,

євро – 48,02 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні , продаж – по 41,84 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,16 гривні, продаж – по 41,93 гривні.

Які прогнози щодо курсів цього тижня

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає 24 Канал, цього тижня декілька чинників матимуть вплив на ринок, зокрема й на курси валют, а саме наближення збору врожаю, зростає потреба у паливі, рішення ради директорів МВФ щодо надання кредиту й податковий період, який може знизити тиск на гривню й підвищити пропозицію валюти.

Курс долара цілить на рух в зону 42,50 гривні. Євро може стрибнути до 48,50 – 49 гривень. Проте, як для долара, так й для гривні це не межа. Рух продовжиться, але все буде залежати від НБУ, який може втрутитись й збити попит,

– каже пан Андрій.

За словами аналітика, вплив девальвації на інфляцію буде обмеженим, але аграрії можуть дати новий імпульс на інфляцію.