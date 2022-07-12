Евро и доллар существенно выросли в цене: наличный курс валют 12 июля

Курс евро и доллара к гривне заметно вырос 12 июля против предыдущего дня. Детальнее какой курс в банках, обменниках и на "черном рынке" читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,20 гривны за доллар при покупке (+63 копейки). В то время как продают валюту в банках за 37,40 гривны за доллар (+1 гривна).

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Евро банки покупают за 36,50 гривны (50 копеек), а продают в среднем за 37,50 гривны за евро (40 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,38 гривны (+1 гривна), а продают – за 37,82 гривны (+1,08 гривны), по данным finance.ua.

(+1 гривна), а продают – за (+1,08 гривны), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,44 гривны (+57 копеек) и продажа – 38,03 гривны (+78 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+50 копеек), а продажа – 37,33 гривны (+63 копейки).

(+50 копеек), а продажа – (+63 копейки). Евро продают по 37,20 гривны (+20 копеек), а покупают по 37,60 гривны (+25 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

В июне международные резервы Украины сократились на 9,3% до 2,34 миллиарда долларов из-за продажи валюты НБУ на межбанке.

С начала полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен, что стало вместе с гособлигациями (ОВГЗ) крупнейшим источником финансирования госбюджета.

Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Больше о факторах, способствовавших этому и ситуации с ценами, рассказывали здесь.

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