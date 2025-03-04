Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты выросла на 16 копеек против 3 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 43,54. То есть цена выросла на 43 копейки.

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По состоянию на 5 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,57 гривны,

евро – 43,87 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 4 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,37 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,68 гривны , продажа – по 41,76 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,23 гривны, продажа – 41,71 гривны.

Какой курс евро прогнозируют на наличном рынке

Еще ранее банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что не является исключением, что учетная ставка может вырасти вскоре. А значит такие меры НБУ вместе с валютными интервенциями могут влиять на стабильность на валютном рынке.

Также, он отмечает, что стоит принять во внимание факторы подготовки к посевной и уплаты налога на прибыль в первой половине марта.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 3 по 9 марта прогнозируется на наличном рынке такой диапазон курса евро – 43,50 – 45 гривен.

В то же время на межбанке ожидается, что уровень курса евро будет на уровне 43,50 – 45 гривен за евро.