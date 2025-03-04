Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты выросла на 16 копеек против 3 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 43,54. То есть цена выросла на 43 копейки.
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По состоянию на 5 марта курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,57 гривны,
- евро – 43,87 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 4 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,37 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,68 гривны, продажа – по 41,76 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,23 гривны, продажа – 41,71 гривны.
Какой курс евро прогнозируют на наличном рынке
Еще ранее банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что не является исключением, что учетная ставка может вырасти вскоре. А значит такие меры НБУ вместе с валютными интервенциями могут влиять на стабильность на валютном рынке.
Также, он отмечает, что стоит принять во внимание факторы подготовки к посевной и уплаты налога на прибыль в первой половине марта.
С 3 по 9 марта прогнозируется на наличном рынке такой диапазон курса евро – 43,50 – 45 гривен.
В то же время на межбанке ожидается, что уровень курса евро будет на уровне 43,50 – 45 гривен за евро.